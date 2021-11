Köln erleidet in der Pandemie Substanzverlust - Verbesserte Ergebnisentwicklung

Der 1. FC Köln hat am Samstag auf seiner Mitgliederversammlung die Zahlen der Saison 2020/21 vorgelegt - ein Verlust von 3,9 Millionen Euro nach Steuern kennzeichnet den wirtschaftlichen Substanzverlust infolge der Pandemie.

Die Kernzahlen im Vortrag von FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle lauteten am Samstag: 140,6 Millionen Euro Umsatz und ein Verlust von 3,9 Millionen Euro nach Steuern. Damit hat der 1. FC Köln in der abgelaufenen Saison 2020/2021 eine gegenüber dem Vorjahr verbesserte Ergebnisentwicklung vorgelegt, heißt es in der offiziellen Verlautbarung des Bundesligisten vom Samstag. Die Entwicklung sei im Wesentlichen "durch die Generierung von Sondererträgen" möglich gewesen.

"Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den 1. FC Köln in der Saison 2020/2021 viel Substanz gekostet. Der pandemiebedingte Umsatzverlust aus der Spielzeit, die nahezu ohne Zuschauer bei unseren Heimspielen ausgetragen werden musste, beläuft sich auf 53 Millionen Euro", so Wehrle. Kosteneinsparungen und "erneut eingeleitete Gegenmaßnahmen wie der Gehaltsverzicht von Spielern und Verantwortlichen" milderten den Verlust ebenso ab wie konzerninterne Umstrukturierungen oder die Forfaitierung, also im Grunde der Verkauf von eigenen Ansprüchen gegenüber Schuldnern an Dritte, die dann das Risiko eines etwaigen Zahlungsausfalls tragen.

Wehrle dankte zudem der Stadt Köln und der Kölner Sportstätten GmbH für ein Entgegenkommen hinsichtlich der Stadionpacht. Nach dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021 verfüge der 1. FC Köln "weiterhin über ein sehr stabiles Eigenkapital von rund 17 Millionen Euro". Die Finanzierung der laufenden Spielzeit sei gesichert, so Wehrle.

Konopka im Mitgliederrat

In den Mitgliederrat des Klubs wurden indes gewählt: Walther Boecker, Josef Derkum, Fritz Guckuk, Frank Hauser, Johannes Hochstein, Christian Hoheisel, Ho-Yeon Kim, Ex-Profi Harald Konopka, Frank Leifer, Robin Loew-Albrecht, Susanne Metzler, Fabian Schwab, Michael Trippel, Mario Valentino und Benjamin Vrijdaghs.

Die Kennzahlen im Einzelnen

Jahresumsatz: 140,6 Mio. Euro (Vorjahr: 122,5 Mio. Euro)

Jahresergebnis nach Steuern: -3,9 Mio. Euro (Vorjahr: -23,8 Mio. Euro)

Operatives Ergebnis (EBITDA): 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro)

Eigenkapital: 16,9 Mio. Euro (Vorjahr: 14,8 Mio. Euro)