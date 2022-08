Köln droht in den ECL-Play-offs der Tausch des Heimrechts

Dass der 1. FC Köln um die Qualifikation der Europa-Conference-League spielen wird, ist klar. Auch die Daten von Hin- und Rückspiel der Play-offs sind bekannt. Doch am Heimrecht des "Effzeh" könnte sich etwas ändern.

Zuhause oder nicht? Köln und Trainer Steffen Baumgart könnten in den Play-offs der Europa-Conference-League eventuell doch in der Fremde starten. IMAGO/Herbert Bucco

Seit dem 2. August ist bekannt: Köln wird in den Play-offs der ECL am 18. und 25. August antreten, um sich endgültig für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren, in Ungarn oder der Republik Moldau. Bis dato war der Siebte der vergangenen Bundesliga-Saison auch davon ausgegangen, zuerst zuhause anzutreten. Doch dies könnte sich ändern.

Konkret würde der Fall eintreten, wenn sich Petrocub Hincesti im Duell mit dem Fehervar FC für die Spiele gegen Köln qualifiziert und Sheriff Tiraspol, das im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation 1:2 gegen Viktoria Pilsen verlor, zeitgleich in die Europa-League-Play-offs abrutscht. Wie Köln auf seiner Website erklärt, seien die Stadien der Klubs nur wenige Kilometer voneinander entfernt, was eben zu einem Problem werden könnte.

Zwei nahe liegende Vereine dürfen "nicht am selben Tag oder an aufeinander folgenden Tagen zu Hause spielen"

"Die Entscheidung hängt mit den 'Principles for city and stadium clashes' der UEFA zusammen", erklärt der Bundesligist. "Hier sind Regeln getroffen worden, um Kollisionen zwischen Spielen von Vereinen zu vermeiden, die in derselben Stadt oder in Städten in näherem Umkreis spielen und die nicht am selben Tag oder an aufeinander folgenden Tagen zu Hause spielen können oder sollen."

Spätestens am 11. August wird Klarheit herrschen, bei einem Ausscheiden des letztjährigen Real-Madrid-Bezwingers Tiraspol bereits zwei Tage zuvor.