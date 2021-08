Köln darf mehr Fans zulassen - Wehrle will "50.000 Zuschauer mit 2G"

Der 1. FC Köln darf sich im nächsten Heimspiel über mehr Zuschauer freuen als zum Auftakt. Das Ziel bleibt dennoch ein anderes.

Hennes beim Auftakt: Gegen Hertha waren 16.500 Zuschauer in Köln. Getty Images

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung macht es möglich, dass der 1. FC Köln am Samstag in einer Woche im zweiten Heimspiel der Saison (28. August gegen den VfL Bochum) 25.000 Zuschauer im Müngersdorfer Stadion begrüßen kann.

Da in dieser Verordnung nur noch die 35er-Inzidenz als Richtwert genannt ist, muss selbst bei einem Überschreiten (mit dem in Köln fest zu rechnen ist, aktuell liegt dieser Wert bei knapp unter 90) die Auslastung nicht mehr auf ein Drittel reduziert werden. So lautete die Bestimmung zum Auftakt noch, gegen die Hertha kamen 16.500 Fans rein.

Das Ziel der Kölner allerdings bleibt ein anderes: "Wir wollen 50.000 Zuschauer mit 2G", betonte Geschäftsführer Alexander Wehrle zuletzt immer wieder. Ab dem Bochum-Spiel lässt der FC nur noch geimpfte und genesene Besucher zu, abgesehen von wenigen getesteten Ausnahmen (Kindern oder Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können).

Nicht-Geimpften werden entsprechende Angebote gemacht, mobile Impfstationen waren bereits im Rahmen der Partie gegen die Hertha vor Ort, rund 300 Menschen nutzten das Angebot und ließen sich impfen.