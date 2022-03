Köln darf gegen Dortmund vor 50.000 Fans spielen

Der 1. FC Köln darf gegen Borussia Dortmund am bevorstehenden 27. Spieltag auf ein volles Stadion hoffen - 50.000 Zuschauer sind zugelassen.

Gegen Dortmund sind noch mehr Fans in Köln zugelassen als zuletzt. imago images/Nordphoto

Das teilte der FC am Donnerstag mit. Demnach gehen für das Heimspiel gegen den BVB am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nach den bereits verkauften 37.500 Tickets ab Donnerstagnachmittag weitere 12.500 in den Verkauf. Sie sind Klubmitgliedern vorbehalten.

Zugelassen sind nur vollständig geimpfte oder genesene Personen, zur Anwendung kommt die 2G-Plus-Regel. Im gesamten Stadion herrscht die Pflicht, mindestens eine medizinische Maske zu tragen, auch am Platz.

