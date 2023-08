Köln-Comeback perfekt: FC holt Verteidiger Heintz zurück

Dominique Heintz verlässt den 1. FC Union Berlin und kehrt zum 1. FC Köln zurück. Die Geißböcke hatte der 30-Jährige im Jahr 2018 verlassen.

Dominique Heintz hatte beim 1. FC Union noch einen Vertrag bis Juni 2024, seine sportlichen Perspektiven bei den Eisernen waren aber alles andere als vielversprechend. In dieser Saison kam er noch keine einzige Pflichtspielminute zum Einsatz, in der vergangenen Saison war er an Ligakonkurrent VfL Bochum verliehen.

Nun trennen sich die Wege endgültig: Der 30-Jährige kehrt zum 1. FC Köln zurück, bei den Geißböcken unterschrieb der Innenverteidiger einen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2024. Ein entsprechender Bericht der "Bild" deckt sich mit kicker-Informationen.

Der 30-Jährige ist zudem eine günstige Lösung für die Kölner. Zwar sind die genauen Ablösemodalitäten nicht genau bekannt, es wird jedoch kolportiert, dass er entweder ablösefrei oder für eine sehr geringe Summe wechselt. Jedoch kann die Ablösesumm leistungsabhängig noch steigen.

So oder so. Die Kölner haben eine Planstelle in der Verteidigung geschlossen. Nach dem Abgang von Nikola Soldo zum 1. FC Kaiserslautern fehlte noch ein Back-up im Zentrum, sollte einer der etatmäßigen Innenverteidiger ausfallen.

Und Heintz dürfte beim FC keine große Anlaufzeit benötigen. Spielte er doch bereits zwischen 2015 und 2018 für die Domstädter, für die er in 108 Pflichtspielen drei Tore erzielen konnte. Heintz wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, nach seiner Zeit in Köln spielte er zwischen 2018 und 2022 für den SC Freiburg, ehe er zum 1. FC Union wechselte. Insgesamt kann Heintz auf 199 Bundesligapartien (vier Tore) sowie 63 Zweitligaspiele zurückblicken.