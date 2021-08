Köln-Coach Janßen: "Ich erwarte einfach Haltung"

Am 5. Spieltag der 3. Liga musste Viktoria Köln gegen den TSV 1860 München eine weitere Niederlage hinnehmen. Trainer Olaf Janßen glaubt, dass es dauert, bis seine Elf Leistung bringt.

Aus fünf Spielen in der Drittliga-Saison konnte Viktoria Köln bislang nur einen Zähler mitnehmen. Am Dienstag setzte es beim 0:3 gegen 1860 München die nächste Pleite. In Durchgang eins gab es Chancen auf beiden Seiten. Das Team, das diese auch nutzte, waren allerdings die Löwen. In der 40. Minute schoss Richard Neudecker sie zur Führung. Hälfte zwei gehörte dann klar den Münchnern, die weitere Treffer erzielten: Das 2:0 netzte Dennis Dressel ein (40.), und in der 82. Spielminute machte Merveille Biankadi schließlich den Deckel drauf.

Köln-Trainer Olaf Janßen wirkte im Interview mit Magenta Sport trotz der dritten Niederlage in Serie wenig frustriert: "Ich erwarte von meiner Mannschaft einfach Haltung. Es wird noch ein Stück weit dauern, bis die Mannschaft ihre Leistung auf den Platz kriegt. Wir haben uns auch in der 2. Halbzeit in Unterzahl nicht verbarrikadiert, uns Chancen erarbeitet. Das war klasse."

Dieser Verein wird in meinem Herzen immer eine Rolle spielen. Aaron Berzel

Abwehrspieler Aaron Berzel meinte ebenfalls, die Viktoria hätte großen Aufwand betrieben und fußballerisch viel Gutes auf den Platz gebracht, sich in der ersten Hälfte allerdings nicht richtig belohnt. "Aktuell haben wir die Scheiße am Schuh." Trotzdem freute sich der 29-Jährige, bei seinem Ex-Verein gastiert zu haben. In einer kurzen Verletzungspause widmeten ihm die Fans Applaus. "Das ist unglaublich hier. Dieser Verein wird in meinem Herzen immer eine Rolle spielen", gab Berzel zu.

Ob sein jetziger Klub bald punkten kann, wird sich in den nächsten Ligaspielen zeigen. Am Samstag empfängt Viktoria Köln den SC Freiburg II, der bislang genauso sieglos dasteht (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker).