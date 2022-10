Köln bei Slovacko: Wer überträgt live in TV und Stream?

Mächtig unter Druck steht der 1. FC Köln in Tschechien, wenn es am 5. Spieltag gegen den 1. FC Slovacko in der Europa Conference League ums Weiterkommen geht. Wer überträgt das Spiel live in TV und Stream?

Der 1. FC Köln beeindruckte im Hinspiel gegen Slovacko mit dieser Choreo. IMAGO/Chai v.d. Laage