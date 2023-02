Köln bangt um Schmitz - Baumgart hat Uth "ausgeplant"

Dem 1. FC Köln droht beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag ein Ausfall von Rechtsverteidiger Benno Schmitz. Mark Uth wird in dieser Saison gar nicht mehr auflaufen.

Wie Cheftrainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz am Donnerstag mitteilte, ist Schmitz krank und könnte beim Heimspiel gegen die Niedersachsen (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen. "Wir hoffen, dass es nicht ganz so dramatisch ist, aber gehen nicht davon aus, dass er im Kader stehen kann", so Baumgart. Die endgültige Entscheidung soll am Freitag fallen. Sollte Schmitz nicht auflaufen können, wäre Kingsley Schindler die erste Option auf der Rechtsverteidigerposition. "Dahinter", gab Baumgart zu, "wird es schnell dünn".

Etwas mehr personelle Tiefe hat der Coach in der Innenverteidigung, wo Timo Hübers nach abgesessener Gelbsperre zurückkehrt und Nikola Soldo auf die Bank verdrängen wird. "Er gilt für mich als derjenige, der dem ganzen große Stabilität gibt", sagte Baumgart über Hübers. "Da ist die Reihenfolge aus meiner Sicht klar: Timo und Jeff (Chabot, Anm. d. Red.) werden in der Innenverteidigung auflaufen."

In der Offensive muss Baumgart weiterhin auf Jan Thielmann (Muskelverletzung) verzichten, ein nahendes Comeback von Mark Uth schloss der Coach kategorisch aus. "Mark habe ich für die ganze Saison ausgeplant", machte Baumgart deutlich. Der Offensivspieler, der in der laufenden Saison nur zu drei Joker-Einsätzen in der Bundesliga kam und einzig beim Erstrunden-Aus im DFB-Pokal in Regensburg in der Startelf stand, hatte sich gleich zwei Operationen am Schambein unterziehen müssen und ein Comeback ursprünglich für März anvisiert.

Daraus wird aber nichts, wie Baumgart klarstellte. "Wir müssen auch nicht in die Richtung gehen, dass es vielleicht noch für die letzten Spiele geht, vielleicht aber auch nicht", sagte er. "Ich habe ihn ausgeplant, das habe ich ihm auch mitgeteilt. Wir hoffen, dass wir ihn für die Vorbereitung auf die neue Saison wieder einplanen können."

In Köln bleiben wird Uth jedenfalls. Im Januar hatte er seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert.