Köllners Wirken bei den Löwen: Es begann gegen die Roten

Nach 1179 Tagen trennte sich 1860 München von Trainer Michael Köllner. Eine lange Zeit, in der der 53-Jährige "tiefe Spuren hinterlassen" hat, wie Geschäftsführer Günther Gorenzel sagte. Ein Blick auf Köllners Wirken ...

Es war ein Sonntagnachmittag im November 2019, als Michael Köllner zum ersten Mal auf der Bank des TSV 1860 München Platz nahm. Die Ära Daniel Bierofka gehörte erst seit gut zwei Wochen der Vergangenheit an, Sechzig stand auf dem zwölften Platz der Tabelle und hatte es jetzt mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern zu tun. Das Stadtderby stieg auf Giesings Höhen, der 16. Spieltag der 3. Liga, 15.000 Fans waren gekommen und sahen ein 1:1.

So fing es an. Zur Winterpause war Sechzig Zehnter, am Ende der Saison Achter. Es war die schlechteste Platzierung, auf der die Löwen unter Köllners Regie nach 38 Partien ins Ziel kamen - allerdings gewann der Klub den Landespokal und löste damit die Eintrittskarte für den DFB-Pokal, für den sich Sechzig 2019/20 nicht qualifiziert hatte.

In den kommenden beiden Jahren spielte Sechzig bis zum Schluss um den Aufstieg mit, schaffte den großen Wurf aber nicht. Besonders bitter: das Scheitern im Mai 2021, als die Löwen am letzten Spieltag als Herausforderer nach Ingolstadt fuhren. Mit einem Sieg beim FCI wären die Münchner an den Schanzern vorbeigezogen und hätten in der Relegation um die Rückkehr in die 2. Liga gespielt. Doch Sechzig unterlag 1:3, verließ den Platz zu neunt und beendete die Saison ebenso auf Rang 4 wie ein Jahr später. Köllner wurde von den Fans trotzdem gefeiert.

"Köllner auf den Zaun!"

Szene aus dem Mai 2022: Michael Köllner spricht über ein Megaphon zu den Löwen-Fans. IMAGO/MIS

Als seine Mannschaft am letzten Spieltag 2021/22 mit 6:3 gegen Dortmund II gewonnen hatte, verlangte die Westkurve trotz des verpassten Aufstiegs nach dem Trainer ("Köllner auf den Zaun!") - eine Szene, die veranschaulichte, das es durchaus ein enges Band war, das Trainer und Anhang zusammenhielt.

Köllner folgte seinerzeit zwar dem Aufruf, ließ an jenem Nachmittag aber seine Zukunft offen: "Warum soll ich mich jetzt hinstellen und aufgrund von Versprechungen oder Vermutungen ein Bekenntnis abgeben?"

Köllner entschied sich schließlich für einen Verbleib und legte einen Startrekord mit fünf Siegen in den ersten fünf Spielen hin. Nun schien sich alles zu fügen, doch Ende September geriet die Mannschaft ins Wanken. Erst verabschiedete sie sich mit einem 0:1 in Illertissen aus dem Landespokal, dann gewann sie nur noch zwei der folgenden acht Punktspiele.

Dennoch sprachen die Verantwortlichen Köllner das Vertrauen aus. Zu Jahresbeginn setzte der Coach selbst ein Zeichen, Mitte Januar erhielt er von Investor Hasan Ismaik Rückendeckung - doch nun ist er in Giesing Geschichte.

Nach 1179 Tagen muss Köllner gehen. Er blickt zurück auf die längste Amtszeit seit Werner Lorant, der Sechzig von Juli 1992 bis Oktober 2001 trainiert hatte - 3396 Tage und damit so lange wie kein anderer Coach in der Historie der Löwen.