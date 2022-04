Köllners Schiedsrichter-Frust: "Fehler im System"

Nach dem 1:1 im Verfolgerduell gegen den 1. FC Saarbrücken bescheinigte Michael Köllner, Trainer des TSV 1860 München, seiner Mannschaft ein "richtig gutes Spiel". Und trotzdem herrschte bei dem 52-Jährigen nach Abpfiff Frust. Grund dafür war nicht etwa der Gegentreffer in der Nachspielzeit, sondern der Schiedsrichter - oder genauer: das Schiedsrichter-System in den oberen Ligen.

Spielerisch konnten die Münchner Löwen gegen Saarbrücken überzeugen, sie stellten den FCS vor große Probleme und hatten die klareren Offensivaktionen. Entsprechend war Köllner mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Sein Team habe im Kampf um die Aufstiegsränge mit "gutem Pressing" und "sehr gutem Fußball" überzeugt. Dass es letztlich nur für einen Punkt gereicht hat, ärgerte den Trainer zwar, das Remis steckte er am Mikrofon von "MagentaSport" aber relativ gelassen weg. "Heute war es unverdient, dass wir hier noch zwei Punkte liegengelassen haben, aber im Fußball ist das nun einmal so. Da muss man sich kurz schütteln und dann geht es in der nächsten Woche in Freiburg wieder weiter und da gibt's die nächsten drei Punkte."

Weniger gelassen sah er die Schiedsrichterentscheidungen in der Partie und hätte sowohl in der 18. Minute, als Boeder den Ball an den angelegten Arm bekam, als auch beim Zweikampf zwischen Lex und Boeder (33.) gerne einen Elfmeterpfiff gehört. Der Schiedsrichter Sven Jablonski ließ beide Szenen aber laufen. Besonders ärgerte den Trainer dabei, dass die Löwen zuletzt in vergleichbaren Situationen Elfmeter kassiert hatten: "Wir haben zwei Elfmeter in Mannheim bekommen, wir haben hier gegen Halle einen Elfmeter bekommen. Wenn hier einer mal mit der Hand hinkommt, heißt es: 'Der hat die Hand aber schon am Körper gehabt, da kann er nichts dafür.'"

Köllner: "Da reicht doch ein Stoß"

Strittig war für Köllner auch die Szene vor dem Ausgleich der Saarbrücker, bei der Greilinger von Gouras einen leichten Schubser bekam. "Er will den Ball klären und der stößt ihn weg. Ich muss doch nicht einem mit einem Gewehr hinten reinhauen, da reicht doch ein Stoß", ärgerte sich der Münchner über den ausgebliebenen Pfiff und führte weiter aus: "Geht's am Ende jetzt darum, dass wir das bewerten mit drei Pfund stoßen, fünf Pfund stoßen, zwanzig Kilo stoßen? Hört mir auf …"

Der Vorwurf des Trainers ging aber nicht etwa gegen den Schiedsrichter Jablonski - das Problem sei vielmehr ein Fehler, den das System mit sich bringe, in dem in einigen Ligen mit Videoassistent gepfiffen werde und in anderen nicht. "In der Bundesliga und der 2. Liga gibt es den Videoassistenten, da wird denen ständig etwas ins Ohr gesungen, sie gehen noch mal raus, schauen es sich noch viermal an", so Köllner. "In so einem Spiel gibt es das ja nicht, da muss er ad hoc entscheiden. Und wenn man ad hoc entscheiden muss, es aber nicht mehr gewohnt ist, dann macht man Fehler."

Vom Schiedsrichter-Frust der Löwen abgesehen sieht Köllner sein Team im Aufstiegsrennen trotz der liegengelassenen Punkte weiter in einer guten Position: "Wenn die Mannschaft in den letzten sechs Spielen so auftritt, glaube ich, werden wir ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitsprechen."