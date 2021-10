Köllners Plan: "Schlau und offensiv" gegen den 1:1-Fluch

Nach unfreiwilliger Spielpause und daher mit weiterhin nur zwei Saisonsiegen auf dem Konto reist 1860 München zum 1. FC Saarbrücken. Ein interner Test half dem Trainer dabei, "den kompletten Kader durchzubewegen".

Weil Waldhof Mannheim wegen zu vieler COVID-19-Fälle nicht konnte, hat 1860 München eine ungewollte Zwangspause hinter sich - und einen Gegner mit breiter Brust vor sich.

"Grundsätzlich hätte ich mir gewünscht, letzte Woche zu spielen", gestand Michael Köllner vor der Abreise nach Saarbrücken zum zweitplatzierten FCS. Und damit seine Löwen nicht aus dem Rhythmus kommen, sorgte kurzerhand ein internes Testspiel für Abhilfe. "Wir konnten den kompletten Kader 90 Minuten durchbewegen, die taktischen Abläufe verbessern und die Positionsgruppen konnten sich einspielen", nannte der Trainer die Vorteile der etwas anderen Trainingseinheit.

Ex-Löwe Grimaldi in Schusslaune - Neudecker isoliert

Dem Vorhaben der Münchner, "irgendwann dann auch wieder in der 3. Liga drei Punkte zu holen", stehen am Samstag in Köllners Augen Saarbrücker entgegen, die "extrem abgezockt" und routiniert seien. Einer aus dieser Rubrik ist "Unterschiedsspieler" Antonio Grimaldi (30), der vor gut zwei Jahren noch für Sechzig kickte und 61 Drittliga-Tore auf seinem Konto hat - vier davon in den vergangenen drei Spielen.

Verzichten muss Köllner seinerseits bis Ende Oktober auf Richard Neudecker. Der 24-Jährige ist nach seinem Impfdurchbruch 14 Tage in häuslicher Isolation, er kann sich anschließend freitesten lassen. Gut für die Löwen: Beide Testreihen innerhalb der Mannschaft verliefen negativ. "Davor hatte ich schon ein bisschen Bammel", sagte Köllner, der nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen dazu anriet, trotz Impfung "weiterhin alle präventiven Maßnahmen" einzuhalten.

Neben Neudecker fehlen den "Blauen" auch Marius Willsch (Trainingsrückstand nach Schambeinentzündung), Lorenz Knöferl (Knöchelblessur als Folge des internen Tests) und Keanu Staude (muskuläre Probleme). "Da gab’s schon andere Ausfallquoten", wollte Köllner dennoch nicht klagen, sondern sich nun vielmehr die heraussuchen, die "in einer Top-Verfassung" sind.

Sechs Mal 1:1 - Schalke ist "nicht relevant"

Die wird auch bitter nötig sein, um die fünf Mal in Serie ungeschlagenen Saarländer in die Knie zu zwingen und selbst den ersten Drittliga-Dreier seit dem 24. August (3:0 gegen Viktoria Köln) feiern zu können. In elf Spielen gab es bei Sechzig stattliche sieben Unentschieden, sechs Mal davon hieß es bei Schlusspfiff 1:1.

Wie soll es besser laufen? Köllner denkt hierbei primär an die Abschlussquote seiner Mannschaft, die nur zehn Tore schoss. Ein paar neue Abläufe im Training und eine aggressive wie offensive Spielweise im Ludwigspark sollen den Weg zum ersehnten Sieg ebnen. "Wir müssen schlau-offensiv Fußball spielen, mit einer guten Konterabsicherung", lautet die Forderung des Oberpfälzers.

Ach ja, am Dienstag kommt dann Schalke im Pokal nach Giesing - doch das sei bis Samstagnachmittag "nicht relevant", mahnt Köllner wohl wissend, dass dieses Duell mit Strahlkraft bei vielen Löwen-Fans in den Terminkalendern stehen wird. "Mit dem Schädel sind wir bei Saarbrücken", setzt der Trainer Prioritäten.