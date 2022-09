Köllners Löwen: "Vollgas" vor der Wiesn

Coronabedingt wartet Michael Köllner noch immer auf seinen ersten Wiesen-Auftritt als Löwen-Coach. Bevor es in diesem Jahr so weit ist, müssen allerdings noch zwei Hürden überwunden werden.

Will noch zwei Siege vor dem Wiesn-Start holen: 1860-Coach Michael Köllner. IMAGO/Ulrich Wagner

Auch rein optisch ist Michael Köllner spätestens seit dem traditionellen Wiesen-Einkleidungstermin endgültig ein Münchner. Weil das Oktoberfest aufgrund des Corona-Virus seit Beginn seiner Amtszeit im November nicht mehr stattfinden konnte, musste der 52-Jährige länger auf seinen ersten Wiesen-Auftritt warten als je ein anderer Trainer.

In diesem Jahr klappt es nun, weshalb Köllner bereits vor Wochen die Marschroute ausgegeben hatte: "Wir wollen auf die Wiesn mit einem richtig guten Gefühl gehen, müssen vorher daher noch mal richtig Vollgas geben." Da hilft natürlich auch, dass das größte Volksfest der Welt am Tag nach dem Heimspiel gegen Aue (16. September) eröffnet wird, bevor die Liga dann aufgrund der Länderspielpause pausiert.

Jetzt fahren wir nach Elversberg, um dort unseren siebten Sieg einzufahren. Michael Köllner

Davor gilt es die Hürden Elversberg und Aue zu überwinden, doch dafür sieht der Coach seine Mannschaft bestens gerüstet. Nach dem 3:1-Sieg im Landespokal gegen Türkgücü München beleuchtete er den Saisonstart durchaus zufrieden. "Wir haben sechs von sieben Ligaspielen gewonnen, dazu drei im Pokal. Das 0:3 im DFB-Pokal gegen Dortmund klammere ich mal bewusst aus. Wir haben vor der Saison besondere Spieler verpflichtet, vor allem auch besondere Menschen", analysierte Köllner. "Und jetzt fahren wir nach Elversberg, um dort unseren siebten Sieg einzufahren." Einen Sieg, der das Traumziel 2. Liga wieder ein Stückchen näher brächte.

Personell kann Köllner im Spitzenspiel aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler überstanden das Duell mit dem Stadtrivalen Türkgücü unbeschadet. Während Martin Kobylanski und Erik Tallig, die zuletzt meist nur als Ergänzungsspieler dienten, mit ihren Toren erneut Selbstbewusstsein tanken konnten, machte Albion Vrenezi dort weiter, wo er zuletzt aufgehört hatte. Gegen seinen Ex-Verein markierte der 28-Jährige seinen dritten Treffer in ebenso vielen Spielen.

Und auch der andere ehemalige Türgücü-Akteur ist wieder mit von der Partie: Nach seiner Rotsperre sammelte Mittelfeldspieler Tim Rieder am Dienstag bereits 85 Minuten Spielpraxis, um in Elversberg wieder seine Aufgaben in der Schaltzentrale der Mannschaft zu übernehmen.