Köllners Forderung: "Wir brauchen jetzt eine Steigerung"

Den missglückten Saisonstart in Aue will Ingolstadts Trainer Michael Köllner zu Hause gegen den Halleschen FC korrigieren. Die Personalsituation bei den Schanzern bessert sich - und ein neuer Stürmer gehört seit Mittwoch fest zum Profikader.

Nach einer durchwachsenen Rückrunde und dem verlorenen Landespokalfinale gegen den FV Illertissen war der FC Ingolstadt am vergangenen DFB-Pokal-Wochenende nur Zuschauer. Etwas Pflichtspielluft schnupperten die Schanzer immerhin beim souveränen 8:0-Sieg im Nachbarschaftsduell beim SV Manching in der zweiten Runde des bayerischen Pokals am Mittwoch. Trainer Michael Köllner hat an das erste Heimspiel nach dem missglückten Auftakt in Aue klare Ansprüche - die Personalsituation bessert sich derweil.

"Die Liste wird weniger", erklärte Köllner am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Halleschen FC am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Zwar müssen die Schanzer weiter auf Maurice Dehler, Calvin Brackelmann, Maximilian Dittgen (alle im Aufbautraining) sowie Bryang Kayo (Sprunggelenksverletzung) verzichten, Benjamin Kanuric und Moritz Seiffert könnten dagegen für den samstäglichen Kader ebenso eine Option sein wie der zuletzt angeschlagene Neu-Profi Julian Kügel.

Kügel: Mit starker Vorbereitung zum Profivertrag

Am Mittwoch verkündeten die Schanzer, dass der 26-Jährige, eigentlich für die zweite Mannschaft verpflichtet, einen Profivertrag unterschrieben hat - der erste in seiner Karriere. Köllner erklärt die Gründe und berichtet dabei von einer Partie von Kügels Ex-Klub VfB Eichstätt beim FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern in der vergangenen Saison: "Ich bin eigentlich wegen einem anderen Spieler hingefahren. Ich habe ihn mir aber auch angeschaut. Ich dachte: Ob er für uns oben ein Thema sein wird, glaube ich eher weniger."

Doch mit starken Leistungen beim Bayernliga-Team in der Vorbereitung bekam Kügel auch bei Köllner seine Chancen - und lieferte: "Das, was er bei uns gezeigt hat, war richtig gut. Gegen unsere stärksten Gegner - wenn es irgendwo offensiv gefährlich wurde, hatte Julian seine Füße oder seinen Kopf im Spiel. Daher war es die richtige Konsequenz. Er hat eine unheimliche physische Komponente und ist ein offensiver Allrounder."

Köllner erwartet konterstarke Hallenser - und lobt einen alten Bekannten

Kügel und Co. sollen nun auch für das erste Tor im zweiten Ligaspiel sorgen, auf eine bestimmte Formation wollte sich Köllner in der Offensive aber noch nicht festlegen: "Wir haben genug Möglichkeiten, wir haben drei bis vier Optionen, die vorne spielen können." Auf der Gegenseite warnt der Schanzer-Coach dagegen besonders vor einem Hallenser Neuzugang, Dominic Baumann: "Eine sehr gute Verstärkung, er ist der Leader der Mannschaft vorne. Es wird darauf ankommen, ihn aus dem Spiel zu nehmen", lobte Köllner seinen ehemaligen Kapitän bei der U 21 des 1. FC Nürnberg.

Hinter dem neuen HFC-Angreifer erwartet der 53-Jährige "eine Mannschaft, die gut umschaltet, die sehr kompakt Fußball spielt". Damit es gegen die mit einem Heimsieg gestarteten Hallenser mit den ersten Punkten der Saison klappt, müssten die Oberbayern ihr "unvollendetes Spiel" vom Saisonauftakt ablegen. Köllner hat dafür eine klare Vorstellung: "Wir brauchen jetzt eine Steigerung. Es ist wichtig, dass wir das Spiel schnell halten."

Am Samstag wird der FCI mit Trauerflor auflaufen. Grund dafür ist, wie die Ingolstädter am Mittwochabend mitteilten, der Tod von einem der "Gründungsväter" des Klubs, Andreas Schleef. Der langjährige Personalvorstand des an der Donau beheimateten Autobauers Audi war zwischen 2009 und 2021 im Vorstand und Aufsichtsrat der Schanzer vertreten.