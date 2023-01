Köllners Endspiel? "Mir sind die Mechanismen im Fußball bekannt"

Die Münchner Löwen stecken in einer handfesten Krise, der Druck auf Trainer Michael Köllner wächst. Trotz der schwierigen Phase versucht der Coach, positiv zu bleiben.

"Ich erwarte eine klare Reaktion der Mannschaft und aller Akteure in der gegebenen Situation", wurde Geschäftsführer Günther Gorenzel Anfang der Woche in einer Vereinsmitteilung zitiert. Außerdem gab der Funktionär bekannt, dass Michael Köllner auf jeden Fall am Samstag noch auf der Bank der Löwen sitzen wird.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Ligaspielen ist die Lage in Giesing angespannt. "Mir sind die Mechanismen im Fußball bekannt", wird Köllner auf der Website des Drittligisten zitiert und äußerte sich vor dem Spiel am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Zwickau weiter: "Die letzten Spiele waren nicht gut und wir haben nicht so gepunktet, wie wir uns das vorgestellt haben."

Gegen den 18. soll für die Münchner wieder ein Sieg her, um die Aufstiegsplätze nicht aus dem Blick zu verlieren. Bei aktuell vier Punkten Rückstand auf Platz zwei und drei Zählern auf Rang drei ist natürlich noch alles möglich. "Wir sind immer noch top im Rennen", weiß auch Köllner. "Unter mir haben wir schon einige Serien gestartet. Wieso sollen wir gegen Zwickau nicht wieder eine beginnen? Wir werden an unseren Zielen festhalten. Wir haben eine gute Mannschaft und mit Raphael Holzhauser nochmals einen Klassespieler hinzubekommen."

Die Löwen können aus dem Vollen schöpfen

Mit dem Gastspiel bei Heimmacht Mannheim (neun Siege in zehn Spielen) hatten die Löwen freilich auch eine undankbare Aufgabe direkt zum Start ins Jahr 2023. Das 1:3 ließ den Druck aber nun steigen, gegen Zwickau zählen keine Ausreden mehr. "In der 2. Halbzeit haben wir keine gute Leistung gezeigt, es zu oft mit langen Bällen versucht", analysierte der Münchner Trainer. "Wir haben uns diese Woche wieder auf Fußball programmiert. Gegen Zwickau wollen wir wieder ein gutes Spiel bei eigenem Ballbesitz machen, wollen Fußball spielen, was uns zuletzt nicht gelungen ist."

Personell bildet sich für Köllner eine gute Situation ab. "Keiner ist verletzt, alle waren zuletzt im Training. Das ist ein Glücksfall", freut sich der 53-Jährige. Das gelte für Stefan Lex, Erik Tallig und Yannick Deichmann, die krank in Mannheim gefehlt hatten, ebenso wie für Marcel Bär. Der Torschützenkönig der Vorsaison musste zwei Tage mit starkem Durchfall pausieren, absolvierte aber am Donnerstag bereits wieder die volle Übungseinheit. "Wir müssen jetzt schauen, wie die Rückkehrer die Trainingsbelastung verkraftet haben", will sich Köllner noch nicht in die Karten schauen lassen.