Köllners Ärger über Pokal-Highlight ohne Fans: "Bin ja nicht 500 Jahre Trainer"

Nach dem knappen 0:1-Aus im DFB-Pokal gegen Zweitligist Karlsruhe ärgerte sich nicht nur Löwen-Coach Michael Köllner neben der Elfmeter-Entscheidung auch über die fehlende Unterstützung im Grünwalder Stadion, die es in den bisherigen Runden noch gegeben hatte.

"Wenn du als Drittligist ins Achtelfinale kommst und ohne Zuschauer spielen musst, ist das ein erheblicher Nachteil. Mit unseren Fans wäre deutlich mehr möglich gewesen", ist sich Löwen-Coach Michael Köllner nach dem 0:1 gegen Zweitligist Karlsruhe im DFB-Pokal sicher.

In Runde eins gegen das ebenfalls eine Spielklasse höher gesetzte Darmstadt halfen beim 5:4 im Elfmeterschießen am 6. August 2021 noch rund 4.800 Löwen-Fans mit, beim 1:0 gegen Schalke 04 in Runde zwei am 26. Oktober 2021 war das Grünwalder Stadion mit 15.000 Zuschauern sogar ausverkauft. "Wir haben in dem Wettbewerb drei richtig gute Spiele hinbekommen. Ich glaube, dass heute mit einem ausverkauften Grünwalder Stadion die Mannschaft nochmals über sich hinausgewachsen wäre", sagte Kölnner. Besonders zu Beginn der zweiten Halbzeit, als sein Team "gelitten habe", hätten die Zuschauer - wie gegen Schalke - die Mannschaft über diese Phase tragen können.

Hiller und Lex sind sich einig

Auch Torwart Marco Hiller hätte sich das Antreiben der Fans im DFB-Pokal wieder gewünscht: "Wenn du ein Flutlichtspiel im Achtelfinale vor Zuschauern hast, wäre das für den Gegner noch einmal was anderes gewesen. Die pushen nicht nur uns, sondern können auch einen Zweitligisten einschüchtern mit der Stimmung."

Ähnliche Worte fand auch Stefan Lex nach Abpfiff: "Wir haben gegen Schalke vor ausverkauftem Haus einen ganz anderen Fight von der Emotion her geliefert. Das hätte uns sicher heute auch geholfen, aber damit müssen wir leider im Moment alle umgehen..." Das Grünwalder Stadion habe "ein eigenes Flair, eine eigene Dynamik und eine eigene Kraft", bemerkte Köllner. "Das Erlebnis DFB-Pokal lebt am Ende auch von Emotionen, vom Publikum, von Fans, die es tragen."

Der Löwen-Trainer wurde dann noch deutlicher: "Ich bin ja nicht 500 Jahre lang Trainer, sondern nur ein paar Jahre. Ebenso die Spieler. Und dann erlebst du solche Spiele ohne Zuschauer. Das kann dir keiner im Leben zurückgeben. Das ist schade, dass die Pandemie uns solche Erlebnisse nimmt." Spielerisch hob der 52-Jährige die guten Chancen durch Greilinger, Bär und Lex in der ersten Hälfte hervor, es seien genügend Möglichkeiten vorhanden gewesen.

Der Elfmeter, "ein dummes Ding"

Das Spiel entschied letztlich eine unglückliche Aktion. Greilinger sprang im Strafraum bei einer Abwehraktion der Ball unglücklich vom Knie an den Arm. "Eine doofe Situation" und "ein dummes Ding", urteilte Köllner. Der Video-Assistent schritt nach dem Elfmeterpfiff nicht ein. "Schade für uns, dass so eine Aktion am Ende die Entscheidung im Spiel war", sagte Köllner.

Sogar KSC-Coach Christian Eichner sprach von einem glücklichen Strafstoß: "Ich werde diese Regel wahrscheinlich nie so richtig verstehen, weil der Ball vom Knie an die Hand geht." Köllner ergänzte: "Ob ich mit der Entscheidung zufrieden bin, juckt am Ende niemanden. Es war eine doofe, eine strittige Situation, weil die Regel einfach so ist. Das muss man sportlich fair hinnehmen, Karlsruhe steht in der nächsten Runde, auch wenn es sehr bitter für uns ist."

Duell gegen Stadtrivale Türkgücü

Nun gilt die volle Konzentration wieder der 3. Liga, in der Sechzig seit drei Spielen ungeschlagen ist und sich allmählich wieder oben heranpirscht. "Wir stehen am Samstag schon wieder im Olympiastadion auf dem Platz und hoffen, dass wir dann wieder punkten", sagte Köllner zum Derby gegen Türkgücü München. Punkten, um auch in der kommenden Saison wieder im DFB-Pokal antreten zu dürfen. Schließlich drängt bei Köllner die Zeit.