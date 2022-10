Köllner will das "Selbstverständnis wieder auf den Platz bringen"

Gegen den VfL Osnabrück soll es für 1860 München nach zwei Spielen ohne Sieg wieder mit einem Dreier klappen. Besondere Motivation dafür zieht das Team von Michael Köllner aus der Derby-Niederlage gegen Ingolstadt.

Nach der 1:2-Niederlage im Derby gegen den FC Ingolstadt herrscht bei 1860 München dicke Luft. "Wir wissen selbst, dass du nicht viel richtig gemacht hast, wenn du am Ende eines Spiels keine Punkte mitnimmst", analysierte Michael Köllner die Partie in der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Osnabrück. Besonders die "schlechte Anfangsphase", in der Costley den FCI früh in Führung schoss, missfiel dem Trainer. "Das haben wir bis zum Ende des Spiels nicht mehr kompensieren können", sagte der 52-Jährige. Dennoch gehe es in der kommenden Partie wieder darum, eine gute Leistung auf den Platz zu bringen und drei Punkte einzufahren.

Ich glaube, dass bei uns niemand meckert, wenn die Saison heute enden würde. Michael Köllner

Eine Last aus der ersten Heimniederlage der Saison verspürt Köllner besonders im Hinblick auf die Tabellensituation jedoch nicht. "Ich weiß nicht, wo der Druck herkommen soll. Fakt ist, dass wir uns selbst den Druck machen, am Ende der Saison ganz oben stehen zu wollen", so der Trainer des Tabellenzweiten, der im Anschluss deutlich wurde. "Ich glaube, dass bei uns niemand meckert, wenn die Saison heute enden würde. Wir können bislang also nicht allzu viel falsch gemacht haben."

Mit dem VfL Osnabrück, der sechstbesten Heimmannschaft der 3. Liga, erwarte seine Löwen eine "starke Truppe", die derzeit aber hinter den Erwartungen zurückbleibe. "Osnabrück ist mit ähnlichen Ambitionen wie wir gestartet und hat bislang keine gute Saison hinbekommen. Wir haben zehn Punkte mehr als sie, deshalb wird es in erster Linie darum gehen, unsere eigenen Stärken einzubringen", erklärte Köllner.

Die Stärken des Gegners identifizierte er besonders in den Offensivkräften Simakala, Niemann und Higl, weshalb seine Mannschaft "defensiv einen guten Job" abliefern müsse. "Das Scheiß-Gefühl vom Samstag treibt uns an. Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind und dieses Selbstverständnis müssen wir auch wieder auf den Platz bringen."

Moll, Steinhart und Morgalla zurück - Greilinger und Wein fallen aus

Während die Einstellung bei den Münchnern dieselbe bleiben soll, könnte sich personell gegen Osnabrück einiges ändern. Während das Verletzten-Lazarett mit Moll, Steinhart und Morgalla einige Abgänge erfährt, käme ein Einsatz für Kapitän Stefan Lex und Routinier Marcel Bär zu früh. Besonders bei letzterem wolle Köllner nach dessen Fuß-OP "Vorsicht walten lassen". Fraglich sind zudem die Einsätze von Greilinger (Bauchmuskelverletzung), Wein (Adduktorenbeschwerden) und Cocic (Verletzung am Fuß).