Köllner will ausloten, "ob es eine gemeinsame Zukunft gibt"

Dem TSV 1860 München ist am Sonntag ein Kantersieg in Duisburg gelungen. Doch am Rande der Partie ging es auch nochmal um die Zukunft von Cheftrainer Michel Köllner.

Auf dem Papier sind die Verhältnisse geklärt: Köllner hat noch einen Vertrag bis 2023 und geht damit im Sommer in eine weitere Drittliga-Spielzeit mit den Löwen. Eigentlich. Denn was sich zuletzt angedeutet hat, machte der 52-Jährige am Sonntag nochmal deutlich: Er sieht Redebedarf, was die allgemeine, aber auch seine ganz persönliche Zukunft beim TSV 1860 München betrifft. "Am Ende gibt's ja einen Vertrag, der ist unterschrieben", betonte er bei "MagentaSport". Trotzdem sei es notwendig und "legitim", die Spielzeit zu analysieren und dann in den Austausch zu gehen - mit offenem Ausgang. "Es geht jetzt in den Gesprächen mit dem Verein darum, auszuloten, ob es eine gemeinsame Zukunft gibt. Am Ende muss die Zukunft ja immer was Gutes sein", so Köllner vielsagend.

Soll heißen: Der Oberpfälzer schließt einen vorzeitigen Abgang nicht aus, ist allerdings wohl auch noch weit davon entfernt, die Brocken hinzuschmeißen. Argumente, die für seine Arbeit in Giesing sprechen, gibt es ohnehin zuhauf. Seit seinem Amtsantritt im November 2019 feierte Köllner in 105 Pflichtspielen 51 Siege. Vergangene Saison schrammten die Löwen nur knapp an der Aufstiegsrelegation vorbei und in diesem Jahr stehen sie drei Saisonspiele vor Ende auf dem 4. Rang, wenn auch nur noch mit theoretischen Chancen im Kampf um die Relegationsteilnahme.

In dieser Saison "mehr richtig als falsch gemacht"

"Wir haben in der Saison mehr richtig als falsch gemacht", stellte Köllner fest - und wie zum Beweis lieferte sein Team mit dem 6:0 in Duisburg eine passende Glanzvorstellung ab, an deren Ende sogar das Torverhältnis gegenüber Osnabrück so weit verbessert wurde, dass die Löwen den VfL noch auf Platz fünf verwiesen.

Vielleicht haben wir uns den Druck zu sehr selbst auferlegt, auch ich selbst. Stefan Lex

"6:0 finde ich schon ein bisschen hoch. Weil Duisburg viermal allein aufs Tor gelaufen ist, und Marco Hiller überragend rettet. Aber wir waren sehr effektiv, eine geschlossene Einheit", analysierte Marcel Bär, der zwei Tore beisteuerte, die Partie selbstkritisch. "Wehmut" verspürte derweil Kapitän Stefan Lex, dem ein Tor gelang und der vier weitere Treffer vorbereitete. Schließlich sei es "ärgerlich", dass sein Team erst jetzt so aufdrehe - ein bis zwei Wochen, nachdem der Aufstiegszug endgültig abgefahren ist. "Vielleicht haben wir uns den Druck zu sehr selbst auferlegt, auch ich selbst."

Auch das dürfte Teil der Saisonanalyse werden, die die Löwen nach dem Saisonende anstrengen. Und nach der sich dann wohl endgültig die Zukunft von Chefcoach Köllner klären dürfte.