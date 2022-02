Köllner: "Wenn einer schreibt, das war ein Sonntagsschuss, dann ..."

Die Aufholjagd des TSV 1860 München ist nach einem Last-Minute-Gegentor weiter ins Stocken geraten. Eine Woche nach dem 2:2 gegen Braunschweig büßten die Löwen beim 1:1 in Meppen erneut zwei wertvolle Punkte ein.

"Es ist schade, wenn du bis kurz vor Schluss 1:0 führst und zuvor mit zwei Riesenkonterchancen das Ding eintüten kannst. Es ist einfach ärgerlich, wenn dir gefühlt in der letzten Sekunde zwei Punkte weggerissen werden", haderte Trainer Michael Köllner nach dem Auswärtsspiel in Meppen am Samstag. Eine Woche zuvor hatte seine Mannschaft beim 2:2 im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig sogar eine 2:0-Führung verspielt.

Neudecker gelingt Traumtor

Richard Neudecker brachte die Sechziger vor 5000 Zuschauern in Meppen mit einem gefühlvollen und perfekt getroffenen Heber aus der Distanz über den etwas zu weit vorne postierten Torwart hinweg in der 24. Minute in Führung. Auch Köllner applaudierte seinem Spielmacher mit dem feinen linken Fuß begeistert am Spielfeldrand. "Wenn einer in den Medien schreibt, das war ein Sonntagsschuss, dann besuche ich den zu Hause. Nein, das ist kein Sonntagsschuss, das ist einfach Qualität", sagte Köllner bei "MagentaSport".

Neudecker selbst beschrieb die Szene so: "Ich habe gesehen, dass der Torwart weit draußen steht. Da habe ich mir gedacht: Ich probiere es einfach mal." Richtig freuen konnte sich der 25-Jährige letztendlich aber nicht. Er räumte ein, dass seine Mannschaft in einigen Szenen auch Glück hatte. "Am Ende ist das 1:1 leider verdient", sagte der Torschütze nach Meppens spätem 1:1.

Mit Pfosten- und Lattenglück und einem guten Marco Hiller im Tor verteidigten die Löwen lange Zeit den knappen Vorsprung. Der fünfte Auswärtssieg nacheinander war möglich, zumal Meppen fast ein Eigentor unterlaufen wäre und die Sechziger mehrmals die Chance zum 2:0 hatten. Am Ende bejubelte Meppen den späten Ausgleich durch Mike Feigenspan, der aus fünf Metern freistehend vor Hiller erfolgreich abstaubte.

Aufstiegskampf? "Ich weiß nicht, wer den ausgerufen hat"

Die Aufholjagd des TSV 1860 München in der 3. Liga ist dadurch weiter ins Stocken geraten. Köllner wollte sich nicht beschweren: "Aber wenn man die Ergebnisse heute anschaut: Es bleibt weiterhin alles eng, interessant und herausfordernd. Ein Punkt in Meppen ist immer viel wert", lautete sein Fazit. Von Aufstiegskampf will er ohnehin nichts wissen. "Ich weiß nicht, wer den ausgerufen hat", so Köllner.

Körperlich sieht er sein Team für die englische Woche mit dem Nachholderby bei Türkgücü gerüstet. Außerdem gibt er sich zuversichtlich, seinem Team bis Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder mentale Frische zu verpassen. Seit sechs Spielen sind seine Löwen ungeschlagen, zudem gab es auswärts zuletzt 13 von 15 Punkten. Folgt nun ein "Auswärts-Dreier" im 20 Minuten entfernten Olympiastadion, wäre der späte Schmerz von Meppen zumindest gelindert.