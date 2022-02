Köllner: "Was bringt das, wenn die Spieler kotzend über der Bande hängen?"

Nach nur zwei Punkten aus vier Spielen droht 1860 München im grauen Mittelmaß der 3. Liga zu versinken. Der Trainer hakt die Saison jedoch keinesfalls ab.

"Wir sind noch nicht krachend gescheitert. Wir verspüren noch genug Kampfeslust." Michael Köllner will die Spielzeit 2021/22 nicht zu den Akten legen - auch nicht nach zuletzt bitteren Niederlagen und einem satten Acht-Punkte-Rückstand auf Platz drei, der zu Aufstiegsspielen berechtigt.

Vor dem Auswärtsspiel der Löwen am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FSV Zwickau geht der Trainer der Sechziger energisch dagegen an, die Saison schon jetzt als Misserfolg abzuhaken. "Wenn die Saison entschieden ist, dann können wir uns über erreichte Ziele unterhalten. Wir sind noch nicht erlegt", unterstrich Köllner.

Nach der Heimniederlage gegen Halle hatte Köllner seiner Mannschaft eine weitgehend ordentliche Leistung bescheinigt, doch unter anderem von Präsident Robert Reisinger ("War ich in einem anderen Stadion?") wurde Kritik geäußert. Der könne den Unmut zwar verstehen, von Maßnahmen wie Straftraining halte er aber nichts: "Was bringt das, wenn die Spieler kotzend über der Bande hängen?"

Rückschlag bei Willsch, Belkahia gelbgesperrt

Die Reaktion auf die Misserfolge soll nun vielmehr am Samstag in Zwickau gezeigt werden. Die Mannschaft wisse sehr wohl, "dass wir in der Bringschuld sind", versicherte Köllner: "Sie wird zeigen, dass sie lebt und gewillt ist, so schnell wie möglich in die Spur zurückzukehren."

Fehlen wird neben Keanu Staude, Daniel Wein und Marius Willsch, der nach einem Rückschlag wieder in der Reha ist, auch Abwehrspieler Semi Belkahia. Er hatte beim fragwürdigen Elfmeterpfiff gegen Halle seine fünfte Gelbe Karte gesehen.