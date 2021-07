Köllner verwundert: "Bin seit 30 Jahren auf dem Fußballplatz, aber es gibt immer wieder Neues"

Der Saisonauftakt von 1860 München ist geglückt: Mit 1:0 gewannen die Löwen das bayerische Duell mit den Würzburger Kickers. Trainer Michael Köllner freute sich über die Punkte und die Fans, haderte aber mit dem Schiedsrichter.

"Wichtig war, dass wir gewonnen haben", sagte Köllner nach dem Auftaktspiel gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga. Die Würzburger hatten dabei bereits in der achten Minute eine Großchance durch Heinrich, der alleine auf das Münchner Tor zulief. 1860-Torwart Kretzschmar konnte den Schuss jedoch mit dem Fuß abwehren. "Tom hat so eine Aktion gebraucht, das hat ihn das ganze Spiel gepusht", sagte Köllner über seinen Keeper, der am Samstag sein erst zweites Drittliga-Spiel bestritten hatte.

Zuschauer haben "Riesenspektakel gemacht"

Begeistert zeigte sich Köllner ob der Rückkehr der Fans ins Stadion an der Grünwalder Straße. "Auch wenn es nur 3.736 waren - die haben ein Riesenspektakel gemacht. Wir hoffen, dass der Status quo mit den Zuschauern so bleibt. Den Sieg haben wir den Fans zu verdanken, die alles gegeben haben."

Kritik übte der Löwen-Trainer an Schiedsrichter Franz Bokop - wegen eines ausgebliebenen Elfmeterpfiffes in der 56. Minute ("Hat jeder gesehen, dass es ein Elfmeter war.") und des indirekten Freistoßes eine Viertelstunde später. Kretzschmar berührte den Ball beim Abstoß zweimal hintereinander, woraufhin der Unparteiische einen indirekten Freistoß von der Fünf-Meter-Linie gab. "Ich bin seit 20, 30 Jahren regelmäßig auf dem Fußballplatz, aber es gibt immer wieder Neues. Es war kurios", befand Köllner. Froh wird er sein, dass der Freistoß von den Würzburgern nicht genutzt wurde und die Löwen so den Sieg zum Saisonauftakt feiern konnten.

Den Treffer des Tages besorgte Marcel Bär. Der Neuzugang von Eintracht Braunschweig schoss bereits in der 13. Minute das Siegtor und äußerte sich danach zufrieden: "Gutes Fußballwetter, Fans im Stadion, 1:0 gewonnen, ein Tor geschossen: Besser kann es nicht laufen!"