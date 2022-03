Köllner und der "gute Lauf": Legt 1860 in Berlin wieder vor?

Vor dem Gastspiel am Freitag in Berlin trennen 1860 München nur fünf Zähler vom Relegationsplatz. Beim Duell gegen die Viktoria können die Löwen, wie auch am vergangenen Wochenende, erneut vorlegen. 1860-Coach Michael Köllner äußerte sich zuversichtlich und begrüßt einen Rückkehrer im Kader.

Will gegen Berlin weitere Punkte sammeln: Michael Köllner. IMAGO/Ulrich Wagner