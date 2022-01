Köllner: "Sind sicherlich der Außenseiter"

Für TSV 1860 München steht am Wochenende ein Auswärtsspiel mit komplizierten Vorzeichen an. Die Löwen reisen nach dem Corona-Ausbruch nach Köln.

Ein Corona-Ausbruch hatte gleich zwei Spielabsagen bei den Giesingern zu Folge. Während die Aufarbeitung zur Herkunft der zahlreichen Ansteckungen angelaufen ist (Mehr zum Thema: Corona-Ausbruch nach Pokalspiel? 1860 München holt juristischen Beistand), trainierte die Hälfte des Teams unter Anleitung von Sportchef Günther Gorenzel auf dem Platz, während Cheftrainer Michael Köllner und der übrige Rest der Mannschaft in Quarantäne oder häuslicher Isolation weilten.

Köllner immerhin konnte sich am Freitag freitesten und durfte dank einer Pendel-/Arbeitsquarantäne wieder auf dem Trainingsplatz zurückkehren und sich womöglich ab Samstag auch wieder mit anderen Personen in geschlossenen Räumen aufhalten, sprich: Beim Auswärtsspiel in Köln an der Seitenlinie stehen. Gleiches gilt für weitere nicht-infizierte, aber als Kontaktpersonen eingestufte Spieler. "Damit wir am Samstag nach dem Abschlusstraining beruhigt zusammen im Bus nach Köln fahren können" sei aber trotzdem jeweils ein PCR-Test durchgeführt worden, so Köllner.

Das ist sicher nicht optimal, aber wir werden alles versuchen, um in Köln zu punkten. Michael Köllner

Einige Fragezeichen vor dem Spiel in der Domstadt stellen sich trotzdem, zumal noch nicht klar ist, auf wen der Cheftrainer setzen kann. "Das ist sicher nicht optimal, aber wir werden alles versuchen, um in Köln zu punkten", kündigt der Löwen-Coach auf der Klub-Website an. "Weil neben den verletzten Daniel Wein, Marius Willsch, Nathan Wicht und Kevin Goden auch Fabian Greilinger (muskuläre Probleme) und Richard Neudecker (Gelb-Sperre) fehlen, könne es sein, "dass wir einige Jugendspieler mitnehmen", betont Köllner, der sich sicher ist: "Wir sind in der Lage, eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die punkten kann."

Angesichts der Umstände sieht der gebürtige Oberpfälzer die Rollen klar verteilt. "Wir sind sicherlich der Außenseiter", sagt er. "Letztlich liegt es auch an uns, wie wir das Spiel angehen. Unser Ziel ist es, eine Überraschung zu schaffen."

Vorschau: Viktoria Köln - 1860 München