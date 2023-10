Köllner optimistisch: Erneute "Initialzündung" gegen Regensburg?

Vor der Partie gegen Jahn Regensburg blickt Ingolstadts Trainer Michael Köllner zurück auf das Aufeinandertreffen der Teams im Toto-Pokal und fordert von seinen Spielern "Risikofußball".

Ingolstadts Trainer Michael Köllner haderte auf der Pressekonferenz noch mit der Niederlage bei Viktoria Köln am vergangenen Dienstag. Mit 0:1 hatten die Schanzer verloren, obwohl der Trainer ihnen eine "gute Figur" attestierte. Lediglich die Effektivität bemängelte der 53-Jährige: "Der Ertrag in Köln war für unsere Spielweise einfach zu wenig. Da haben wir noch Verbesserungsbedarf." Doch der Blick des Coaches ist nach vorne gerichtet, am Sonntagabend sollen im Donau-Derby gegen Jahn Regensburg (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) drei Punkte her, um die Englische Woche doch noch zu einem versöhnlichen Ergebnis zu bringen.

Begegnung im Toto-Pokal als "Initialzündung"

Jahn Regensburg als Aufbaugegner - so ähnlich war das bereits vor knapp vier Wochen beim FCI. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit nur vier Punkten aus den ersten fünf Spielen traf man im Toto-Pokal auf Regensburg und gewann im Elfmeterschießen. Köllner erinnert sich an eine "intensive Partie, die beiden Mannschaften wirklich alles abverlangt hat", sieht in ihr aber auch eine "Initialzündung": Danach holten die Ingolstädter drei Ligasiege in Serie und lieferten auch gegen Köln eine gute Leistung ab.

Köllner schiebt dem Jahn Favoritenrolle zu

Dennoch erwartet der gebürtige Oberpfälzer am Sonntag eine "harte Aufgabe". Zum einen, da Regensburg als Zweitliga-Abstieger ohnehin Favorit sei. "Sie sind der Absteiger, der sich am schnellsten gefunden hat und den gefestigtsten Eindruck macht", so Köllner. Und zum anderen, weil der SSV derzeit die beste Abwehr der Liga stellt. "Das war Ulm aber auch, als sie gegen uns gespielt haben - das Ergebnis ist bekannt", schmunzelte der Schanzer-Trainer und meinte den 4:0-Heimsieg gegen den SSV 1846 Ulm am vergangenen Wochenende.

Wir sind in der Lage, gegen jedes Team der Liga Tore zu schießen und zu gewinnen. Michael Köllner

Allerdings habe man im Aufeinandertreffen im Toto-Pokal bereits "gute Fingerzeige" bekommen, wie man gegen den "schnellen, griffigen und kompakten Fußball" der Regensburger spielen sollte. Köllner sieht sein Team dabei vor allem im eigenen Ballbesitz gefordert. Seine Spieler müssten "Risikofußball" spielen, um den Jahn "in die ein oder andere Verlegenheit zu bringen". Insgesamt zeigte sich Köllner optimistisch: "Wir sind in der Lage, gegen jedes Team der Liga Tore zu schießen und zu gewinnen."

Wenig Grund zu personellen Wechseln

Vertrauen wird der FCI-Trainer dabei wohl im Wesentlichen den selben Spielern wie in den letzten Partien: "Wir haben zuletzt fünf gute Spiele gemacht, mit denen ich sehr zufrieden war, da gibt es wenig Veranlassung zu Wechseln." Lediglich Anpassungen in der Systematik an den Gegner könnten noch personelle Veränderungen nach sich ziehen. Köllner betonte aber auch die vielen Möglichkeiten, die er habe, durch die er immer auch "gute Impulse von der Bank" bringen könne. "Alle machen einen guten Job im Training", so der 53-Jährige.

Definitiv fehlen werden beim Donau-Derby Marcel Costly (Verletzung an der Achillessehne), Maximilian Dittgen (Aufbautraining) und Bryang Kayo (Aufbautraining nach Sprunggelenkverletzung). Letzterer trainiere allerdings schon wieder auf dem Platz und werde in der nächsten Woche ins Mannschaftstraining einsteigen, gab Köllner ein Update. Kayo könnte somit eine realistische Option für die Partie gegen die SpVgg Unterhaching in zwei Wochen sein.

Durch Malones Sperre fehlt ein wichtiges Stilmittel

Mit Ryan Malone, der wegen einer Gelbsperre ebenfalls gegen Regensburg aussetzen muss, fällt bei den Schanzern zudem ein wichtiges taktisches Mittel weg: "Ryan ist ein Ausnahmespieler, was weite Einwürfe betrifft. An seine Qualität kommt niemand heran", unterstreicht Köllner die Bedeutung dieses Stilmittels. Gegen Regensburg wolle man bei Einwürfen daher andere Lösungen finden und Malones Schleudereinwürfe nicht eins zu eins ersetzen. "Denn dann hast du eine schlechere Variante. Und ich finde, wenn etwas schlechter ist, dann ist das auch schlecht", so der Schanzer-Coach.