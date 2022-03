Köllner nach wichtigem 2:0-Sieg: "Hätten sechs, sieben, acht Tore schießen können"

Im Aufstiegskampf mischt der TSV 1860 München jetzt wieder richtig mit. Nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte steigerten sich die Löwen in der Rückrunde und sind damit an den Aufstiegsplätzen dran.

Nur zwei Pünktchen trennen die Münchner von Tabellenplatz drei, auch wenn Eintracht Braunschweig auf eben jenem Rang noch zwei Spiele in der Hinterhand hat. Die Elf von Trainer Michael Köllner feierte am Freitagabend einen wichtigen 2:0-Sieg bei Viktoria Berlin und gewann damit die vierte Partie in Serie. Vom Aufstieg spricht der Trainer aber weiterhin ungern.

Zufrieden ist der 52-Jährige mit seiner Mannschaft aber dennoch: "Wir spielen im Moment einen guten Fußball. Wir sind von der ersten Minute an griffig und spritzig. Auch schon in der ersten Halbzeit." Neun eigene Treffer und nur zwei Gegentore in den letzten vier Spielen sprechen eine deutliche Sprache, besonders, wenn man sich die erste Saisonhälfte der Löwen anschaut: In der Hinrundentabelle belegen die Löwen lediglich Rang zehn, in der Rückrunde dagegen den zweiten Platz.

"Es wird von Woche zu Woche besser", weiß auch Stürmer Marcel Bär, der in den letzten vier Partien jeweils ein Tor erzielte. Das Toreschießen bleibt aber weiterhin ein Kritikpunkt, erklärt der 29-Jährige und spricht seinem Coach dabei aus der Seele. "Wir hätten hier sechs, sieben, acht Tore schießen können", so Köllner.

Am kommenden Spieltag messen sich die Löwen dann in Mannheim mit einem Aufstiegskonkurrenten. Am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) rollt der Ball im Carl-Benz-Stadion.