Köllner nach Pokal-Aus: "Was wirklich schmerzt, sind die Verletzungen"

Das Ausscheiden im DFB-Pokal selbst trübte die Stimmung im Lager des TSV 1860 München nur bedingt. Größere Sorgen machen dagegen zwei Personalien.

"Für uns ist es nicht gut gelaufen, wir waren letztlich chancenlos", analysierte Michael Köllner nach der Partie im ZDF. "Wir haben ein frühes Tor kassiert, dann verletzt sich Marcel Bär, wir müssen früh wechseln, dann bekommen wir zwei weitere unglückliche Tore, einmal rutscht Marco Hiller, der sonst gut gehalten hat, der Ball durch", beschrieb der Löwen-Trainer die schwierige erste Hälfte für sein Team, in der spielstarke Dortmunder den 3:0-Sieg bereits perfekt gemacht hatten.

Köllner fühlt sich den Fans verpflichtet

Ähnlich sah es auch Münchens Kapitän Stefan Lex. "Es ist schwierig, wenn der erste Schuss vom Gegner drin ist. Wir hatten mit dem Ball zu wenige mutige Lösungen. Wir waren mutlos mit und gegen den Ball."

Froh war Köllner dann allerdings über die zweite Hälfte: "Es war wichtig für uns, dass wir die zweite Halbzeit zu Null gespielt haben. Nach der ersten Hälfte willst du natürlich schauen, dass man noch gut rausgeht", sagte der Coach, der vor allem die auch deutlich nach Spielschluss lautstark feiernden eigenen Fans lobte: "Es ist viertel vor Elf und alle sind hier und feiern die Mannschaft. Das ist Verpflichtung für uns für die Saison."

Bangen um Bär und Belkahia

Weit mehr als die Niederlage gegen den großen Favoriten aus der Bundesliga sorgte sich Köllner um zwei Personalien. "Das Einzige, was wirklich schmerzt, sind die beiden Verletzungen. Das ist schon ein schwerer Schlag gewesen. Unser Mittelstürmer fällt aus und geht jetzt auf Krücken, er hat etwas am Fuß", spielte Köllner auf das frühe verletzungsbedingte Aus von Marcel Bär, dem Torschützenkönig der 3. Liga der Saison 2021/22 an.

Schon im Abschlusstraining am Freitagmorgen hatte sich obendrein mit Innenverteidiger Semi Belkahia ein Stammspieler verletzt abgemeldet. Bei beiden Spielern steht eine genauere Diagnose noch aus. "Wir hoffen natürlich, dass es nicht so schwerwiegend ist", so Köllner. Über einem Einsatz der beiden schon im kommenden Liga-Spiel (Samstag, 6. August, 14 Uhr) schwebt in jedem Fall ein dickes Fragezeichen.