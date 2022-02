Köllner nach Derby-Pleite: "Es ist richtig beschissen"

Das Münchner Stadtderby ging erstmals in der Liga an Türkgücü. Der angefressene Löwen-Coach Michael Köllner fand danach klare Worte.

"Das ist richtig schmerzhaft heute", gab ein konsternierter Michael Köllner bei "MagentaSport" zu. Zuvor hatten seine Löwen im Stadtduell gegen Türkgücü München fast 90 Minuten lang enttäuscht - und verdient mit 1:2 verloren. Enttäuschung, auch davon sprach auch Köllner nach dem Schlusspfiff. "Wir sind richtig enttäuscht", so der Trainer. "Wir haben es heute nicht geschafft, Kontrolle ins Spiel reinzubekommen. Wir haben es auch nicht geschafft, uns Torchancen zu erspielen."

Vom Anpfiff weg wirkte Sechzig beim Underdog Türkgücü behäbig, ideenlos, ja, fast schon verklemmt. Gegen die rassig verteidigenden Stadtnachbarn fiel dem TSV nur wenig ein. Zu oft verschleppten die Löwen das Tempo, zu oft war ein aussichtsloser langer Ball in Richtung Marcel Bär das letzte Mittel. "Da waren wir heute einfach technisch zu schlecht", analysierte Köllner nüchtern. "Es ist richtig beschissen, dass wir heute so dann das Spiel verlieren."

Die Leiden des Michael Köllners

Ganz so nüchtern wirkte der Oberpfälzer während des Spiels aber nicht. Immer wieder war zu sehen, wie der Trainer durch seine Coaching-Zone tigerte, gestikulierte und bei Ballverlusten die Hände ungläubig über den Kopf zusammenschlug - und letztlich seine Mannschaft nach dem Schlusspfiff trösten musste. Erstmals unterlag 1860 dem Rivalen Türkgücü in der Liga (zuvor ein Sieg, zwei Remis). Die seit zwei Spielen ohnehin ins Stocken geratene Aufholjagd der Löwen hat also den nächsten, herben Dämpfer verpasst bekommen.

Die Folge? "Also mit dem Aufstieg brauchen wir uns momentan nicht beschäftigen. Wir müssen erstmal schauen, dass wir unser Spiel wieder besser auf den Platz bekommen", forderte der Coach der Sechziger, die vor der Saison noch als Aufstiegskandidat gehandelt worden waren. "Da brauchen wir uns jetzt nicht mit irgendwelchen Träumen beschäftigen." Die Realität sieht momentan sowieso anders aus: Rang neun und am Montag (19 Uhr) das Heimspiel gegen Halle.