Köllner nach dem späten Ausgleich gegen Essen: "So ein Standard darf uns nicht passieren"

Wieder ist dem TSV 1860 München kein Sieg geglückt: Gegen Rot-Weiss Essen kassierten die Löwen spät den Ausgleichstreffer. Trainer Michael Köllner zeigte sich angesichts der noch langen Saison kämpferisch.

Die Freude über das Ende der Niederlagenserie - dreimal hatte man zuvor verloren - hielt sich bei den Münchner Löwen nach dem 1:1 gegen Rot-Weiss Essen in Grenzen. Zu ärgerlich war der in der Nachspielzeit kassierte Ausgleichstreffer der Essener durch Felix Bastians in der Nachspielzeit. "Wir wissen, dass Bastians ein guter Kopfballspieler ist. So ein Standard darf uns natürlich nicht passieren", sagte Löwen-Trainer Michael Köllner bei "MagentaSport" über das Kopfballtor nach einem Freistoß.

Köllner: "Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir das 2:0 nicht machen"

Nach drei Niederlagen in Serie ohne eigenen Treffer taten sich die Münchner Löwen allgemein schwer im eigenen Spiel nach vorne. Gegen defensiv stabile und seit nunmehr sieben Drittliga-Spielen ungeschlagene Essener (drei Dreier, vier Remis) musste ein Elfmetertor durch Albion Vrenezi herhalten, um zum Führungstreffer zu kommen. "Wir wussten natürlich, dass Essen mit einem riesigen Selbstbewusstsein kommt", sagte Köllner angesichts der RWE-Serie. "Für uns war es schwer, Lücken zu finden."

Dass die Gäste durch Bastians' Kopfballtor in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich gekommen waren, ärgerte den Münchner Trainer ebenso wie der fehlende zweite Treffer: "Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir das 2:0 nicht machen." Zuvor habe seine Mannschaft "alles gegeben" und sich das zwischenzeitliche 1:0 "mit großer Kraftanstrengung verdient".

Köllners Plan: Attacke "vom ersten Spieltag 2023 bis zum letzten"

Köllners Fazit bewegte sich nach dem letzten Spiel des Kalenderjahres zwischen Ärger und Angriffslust. "Das ist bitter für uns", sagte der ehemalige Nürnberger Coach über das Remis gegen Essen, "aber jetzt geht es in der langen Pause darum, hart zu arbeiten, damit wir dann beim ersten Rückrundenspiel gegen Mannheim voll da sind".

Am 14. Januar ist 1860 zu Gast beim SV Waldhof. "Dann", so Köllner, "sind es noch 21 Spieltage - und wir sind jetzt drei Punkte hinter Platz zwei. Da ist noch viel Luft drin in dieser Saison, und wir werden attackieren vom ersten Spieltag 2023 bis zum letzten."