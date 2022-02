Köllner nach 0:2 gegen Halle gefasst: "Deutlich besser als in den letzten Wochen"

Trotz eines zu Unrecht gegebenen Elfmeters für Halle, einer offensiv blassen Leistung seiner Mannschaft und der zweiten Niederlage in Folge war 1860-Trainer Michael Köllner nach der Partie gegen Halle gefasst.

"Wir haben, glaube ich, schon ein gutes Spiel gemacht", ließ Michael Köllner nach der 0:2-Niederlage gegen den Halleschen FC den Reporter von MagentaSport wissen. Eine erstaunlich gefasste Reaktion des Oberpfälzers, nachdem seine Mannschaft nach einem blassen Offensivauftritt die zweite Niederlage in Folge hinnehmen musste.

Im Vergleich zur 1:2-Derbyniederlage bei Türkgücü München sah der 52-Jährige eine deutliche Steigerung seines Teams: "Heute hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, ein anderes Gesicht als am Mittwoch. Es war ein deutlich besseres Spiel von uns." Mehr als das sah Köllner einen TSV, der "deutlich besser war, als in den letzten Wochen". Dabei holten die Löwen gegen Braunschweig und in Meppen zumindest noch jeweils einen Punkt.

Elfmeter kein großes Thema beim TSV-Coach

Nun gut, am 0:2 durch Michael Eberwein hatten die Münchner keine Schuld. Der Unparteiische Patrick Alt zeigte zu Unrecht auf den Punkt. Auch als es um den Strafstoß ging, reagierte Köllner weiterhin überraschend gefasst: "Der Elfmeter war dann ein K.o.." Mehr gab es aus Sicht des Trainers hier nicht zu bereden.

Offensiv habe sein Team in einem "hart umkämpften Spiel" gegen eine "sehr gute Mannschaft aus Halle" einfach die Chancen nicht verwertet. Da braucht mit dem Wort Aufstieg keiner um die Ecke kommen: "Jetzt haben wir erstmal zwei Spiele in Folge verloren, mit solchen Themen brauchen wir uns nicht beschäftigen."

Auf Platz drei und Braunschweig sind es mittlerweile auch schon acht Punkte Rückstand. Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) besteht dann in Zwickau die nächste Möglichkeit für den TSV diesen wieder zu verkleinern.