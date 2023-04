Köllner: "Mit einem blauen Auge davongekommen"

Nach dem erfolgreichen Debüt von Ingolstadts Neu-Trainer Michael Köllner verlief die Heimspiel-Premiere im Audi-Sportpark weniger gut. Trotz der 0:2-Pleite gegen Abstiegskandidat Oldenburg sah der neue Coach eine zweite Halbzeit, auf der man aufbauen könne.

"Eine gute Reaktion gezeigt", lautete das Fazit von Köllner nach der bitteren Niederlage gegen den VfB Oldenburg. Zu hoch war aber die Hypothek, die nach frühen Gegentoren in der Folge zweier Eckbälle auf den Schultern der Schanzer lastete. "Wenn du Standards so schlecht verteidigst wie am Anfang, dann wird es schwer, denn dann gehen die Köpfe natürlich runter", konstatierte der Ex-Trainer des TSV 1860 München.

Zwar sei der FCI nach dem Seitenwechsel "schon überlegen" gewesen, für einen Anschlusstreffer oder mehr reichte es aber nicht mehr. Angesprochen auf die fehlende Durchschlagskraft im letzten Drittel verwies Köllner auf eine anstrengende Woche, in der man noch am Mittwochabend bei Bayernligist ATSV Erlangen ins Finale des Landespokals einzog, was aber keinesfalls eine Entschuldigung für die mangelnde Aufmerksamkeit vor den Gegentoren sein solle.

"Im Training viel erarbeiten, damit das Spiel besser aussieht"

"Wir müssen uns in den nächsten Wochen im Training viel erarbeiten, damit unser Spiel wieder besser aussieht." Für den FCI sind es noch immer sieben Punkte auf einen direkten Abstiegsplatz (38 Punkte), ein Heimerfolg hätte den Klassenerhalt wohl besiegelt. Einen neuen Versuch dazu dürfen Köllner & Co. am kommenden Wochenende beim FC Viktoria Köln angehen.

Mit Blick auf die direkten Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte sagte Köllner, dass seine Mannschaft noch mit einem "blauen Auge" davongekommen sei, unterlagen doch sowohl Bayreuth und Aue in den Parallelspielen.