Köllner: "Man of the Match ist die Mannschaft"

Äußerlich war Michael Köllner die Freude über den 1:0-Pokalsieg gegen Schalke gar nicht so sehr anzumerken. Den Stolz über die starke Vorstellung seines Teams konnte der 1860-Coach dann aber nicht verhehlen.

Bei "Sky" nach seinem Fazit gefragt, schnaufte Köllner erstmal durch: "Es war ein hartes Spiel für uns", meinte der 51-Jährige. Seinem sachlichen Resümee ließ er dann aber lobende Worte folgen: "Die Mannschaft hat einen fantastischen Fight hingelegt", schwärmte er, "wir haben verdient gewonnen". Es sei kein glücklicher Sieg gewesen, führte Köllner weiter aus, aus vielen Chancen habe man leider nur ein Tor gemacht. Aber unter dem Strich "war es ein stabiles Spiel meiner Mannschaft".

Das entscheidende Tor fiel bereits früh, Stefan Lex veredelte nach Ballgewinn von Sascha Mölders das Zuspiel seines Kapitäns schon in der 5. Minute. Die Führung resultierte aus einem couragierten Start der Münchner, die ganz hoch pressten. "Hohes, mutiges Anlaufen" habe er seinen Schützlingen auf die Fahne geschrieben, beschrieb Köllner das taktische Konzept. "Wir haben in der Vorbereitung des Spiels gesehen, dass Schalke damit Probleme hat. Und wir haben gesagt, wir ziehen das rigoros durch hier in unserem Stadion." Es sei klar gewesen, dass man über läuferische Grenzen gehen und den Gegner zu Fehlern zwingen müsse. "Nur so hast du gegen so eine Mannschaft eine Chance."

Apropos Mannschaft. Einen einzelnen Spieler, ob Matchwinner Lex oder den tadellosen Keeper Marco Hiller, wollte der Löwen-Coach nicht herausheben. "Man of the Match ist die Mannschaft", lobte Köllner die kompakte Teamleistung.

Mit dem Achtelfinale wollte er sich nach dem zweiten Sieg gegen einen Zweitligisten - in Runde eins gelang ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen Darmstadt - auch noch nicht beschäftigen, einen Wunschgegner gebe es keinen. "Wir sind erstmal froh, dass wir heute gewonnen haben." Sein Blick gilt so zunächst auch eher dem Ligabetrieb, "in dem es jetzt darum geht, am Samstag gegen Freiburg II endlich mal wieder einen Dreier zu holen (letzter Sieg war ein 3:0 gegen Viktoria Köln am 5. Spieltag, Anm. d. Red.) und den Kurs einzuschlagen, den wir uns alle vorstellen."