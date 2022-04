Köllner: "Man muss die erste Halbzeit auch sehen" - Stamm hadert

1860 München hat bei der dezimierten Zweitvertretung der Freiburger drei Punkte geholt. Mit Mühe. Aber zur Zufriedenheit von Michael Köllner. Der ist nun gesperrt. Kollege Thomas Stamm indes haderte mit seinem Team und dem Schiedsrichter.

Aufgeregt am Seitenrand: 1860-Trainer Michael Köllner. IMAGO/Beautiful Sports

Nach dem 2:0 durch Yannick Deichmann schien die Partie im Dreisamstadion gelaufen, zumal die Löwen mit einem Mann mehr agieren konnten. Den Sack machten die Münchner da aber nicht zu, kassierten den Anschlusstreffer und legten beim 2:1 eine Zitterpartie in den zweiten 45 Minuten hin.

"Sicherlich", wusste auch Michael Köllner, dass sein Team in der 2. Halbzeit, zumal in Überzahl, nicht wirklich souverän aufgetreten war. "Aber ich glaube, man muss die erste Halbzeit auch sehen. Da haben wir einen Super-Fußball gespielt", meinte der 1860-Trainer bei "MagentaSport". "Wir haben uns ein blödes Gegentor gefangen", so Köllner, der aber anfügte: "Wenn es bis dahin 5:1 oder 6:1 steht, braucht sich Freiburg nicht beschweren." Letztlich sei er "froh. Drei Punkte waren unser Ziel."

Der fehlt nach einer insgesamt hitzigen Auseinandersetzung nun im Verfolgerduell am kommenden Samstag gegen Osnabrück, weil er in der Schlussphase seine vierte Gelbe Karte sah und nun gesperrt ist.

Wir dürfen die zwei Tore nicht kriegen. Das hatte nichts mit Unterzahl zu tun. Freiburgs Trainer Thomas Stamm

Sein Gegenüber Thomas Stamm haderte mit der Niederlage, obwohl am Ende zwei Löwen mehr am Spielfeld standen. "Wir dürfen die zwei Tore nicht kriegen. Das hatte nichts mit Unterzahl zu tun. Das darf so einfach nicht passieren, wie sich die Mauer bei dem Freistoß-Tor verhält. Und beim 0:2 haben wir einfach keine Aufnahme."

Mit der "Art und Weise", wie sich sein Team in Unterzahl präsentierte, war er aber einverstanden, das "war sehr gut". Mit der zweiten Hinausstellung konnte er sich aber überhaupt nicht anfreunden. Da "muss der Schiedsrichter Fingerspitzengefühl haben. Auf dem Niveau gehört es dazu, den Spieler klar zu ermahnen und dann weiß er auch, was los ist. So nicht." Sascha Risch hatte binnen 87 Sekunden zweimal Gelb und damit Gelb-Rot gesehen (57.).

