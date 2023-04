Köllner lobt kämpferische Leistung: "So einen Sieg wünscht man sich"

Der FC Ingolstadt hat seine sportliche Talfahrt vorerst beendet. Der 3:0-Sieg bei Liga-Schlusslicht Meppen war Balsam für die Schanzer-Seele oder - wie der neue FCI-Coach Michael Köllner sagt - eine "Auferstehung" an Ostern.

Nur drei Tage nach seiner Anstellung feierte Ingolstadts frisch installierter Trainer Michael Köllner den ersten Sieg mit seiner neuen Mannschaft. Beim 3:0 in Meppen lief insbesondere im zweiten Durchgang vieles so, wie der 53-Jährige es sich vorgestellt hatte.

Eine gute Chancenverwertung, drei eigene Tore und kein Gegentreffer - "so einen Sieg wünscht man sich natürlich an Ostern", so der Schanzer-Coach, der zugleich eine Parallele zu den christlichen Feiertagen zog. "Wir haben eine kleine Auferstehung hingelegt." Mit einem Blick auf die jüngste sportliche Talfahrt erscheint der Vergleich nicht übertrieben, setzte es doch für die Oberbayern zuletzt sechs Niederlagen in Serie.

Der Wille stimmte - "Mächtig in dieses Spiel investiert"

"Die Jungs freuen sich. Die haben mächtig in dieses Spiel investiert. Deshalb haben wir uns die drei Punkte mit einer starken kämpferischen Leistung verdient", betonte Köllner vor den Mikrofonen von "Magenta Sport". Dass spielerisch insbesondere im ersten Abschnitt noch Luft nach oben, wollte er deshalb nicht zu hoch hängen. "Man hat gesehen, dass beide Mannschaften keine gute Saison und keine gute Rückrunde gespielt haben." Gegner Meppen verharrt nach der Heimniederlage weiter am Tabellenende, der Abstand auf das rettende Ufer beträgt nun schon acht Zähler.

Für den FCI geht es in dieser Saison um nichts mehr. Der Klassenerhalt ist dank einer vergleichsweise gelungenen Hinrunde im Grunde nur noch Formsache, wobei dieser ja auch eigentlich längst nicht die Ambitionen des Zweitliga-Absteigers spiegelt. Nachdem man unter Guerino Capretti aber in der Tabelle bis auf Rang 14 durchgereicht worden war, ist der Sieg in Meppen nun dennoch Balsam. Auch um den Blick langsam schon für die kommende Saison zu schärfen.

Wir haben einen Haufen Gegentore kassiert, daher war es wichtig, dass wir zu null spielen. Michael Köllner

Da tue es erst recht gut, mal wieder mit einer weißen Weste aus einem Spiel zu gehen. "Wir haben zuletzt einen Haufen Gegentore kassiert, daher war es wichtig, dass wir zu null spielen", so Köllner. Ungefährdet war dieses I-Tüpfelchen nicht, denn auch Meppen hatte durchaus seine Torgelegenheiten auf einem laut Köllner schwierigen Platz. Dieser sei zwar "nicht gut" gewesen. Aber: "Das musst du annehmen. Das hat die Mannschaft getan und darauf bin ich stolz." Die Leistung werde nun "Rückenwind für die kommenden Aufgaben" geben.

Als nächstes geht es für den FCI am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zuhause gegen Aufsteiger Oldenburg, der sich zuletzt mit 1:2 gegen Wiesbaden geschlagen geben musste. Dann können die Schanzer beweisen, dass ihre "Auferstehung" mehr ist als nur eine Momentaufnahme anlässlich Osterns.

Das Restprogramm in der 3. Liga