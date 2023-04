Köllner lacht: "Es gab jetzt nur eine logische Entscheidung: Ingolstadt"

Der Geschäftsführer des FC Ingolstadt Dietmar Beiersdorfer (59) zauberte am Gründonnerstag nach intensiver Suche gleich zwei Kaninchen aus dem Hut. Ivica Grilic (47) beerbt Sportdirektor Malte Metzelder und Michael Köllner (53) tritt die Nachfolge des erfolglosen Cheftrainers Guerino Capretti an.

Steht am Sonntag in Meppen zum ersten Mal als FCI-Coach an der Seitenlinie: Michael Köllner. IMAGO/Stefan Bösl

Beiersdorfer erläuterte auf der eiligst angesetzten Antrittspressekonferenz die Hintergründe für die Doppellösung, die noch vor dem Spiel beim SV Meppen am Ostersonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) über die Bühne ging.

Geballte Drittligaerfahrung für den Abstiegskampf

Dass die Zeit der waghalsigen Experimente beim Zweitliga-Absteiger Ingolstadt der Vergangenheit angehört, untermauert die Besetzung der beiden vakanten Stellen. FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer setzt dabei auf geballte Drittligaerfahrung, die ein wichtiger Punkt des Anforderungsprofils war.

"Natürlich war es uns wichtig, für diese schwierige Aufgabe ein Duo zu verpflichten, dass nicht nur die Spielklasse kennt, sondern auch schon ähnliche Situationen wie diese erlebt hat. Für Ivo sprach, dass er beim MSV mit nicht immer ganz einfachen wirtschaftlichen Bedingungen gute Arbeit geleistet hat."

Talentförderung spielt wichtige Rolle

Nicht das einzige Kriterium, das Beiersdorfer für einen Sportdirektor als wichtig erachtet hat. Dazu gehören auch "Parallelen bei der Anschauung des Fußballs hinsichtlich der Bildung einer Mannschaft und die Talentförderung". Wobei dieser Punkt für ein Team auf Platz 14 mit sechs Punkten Abstand auf einen Abstiegsplatz wohl derzeit sicher nicht die höchste Priorität genießt.

Aus diesem Grund fiel die Wahl bei der Suche nach einem Sportdirektor auf "Ivo" Grlic, der beim Ligarivalen MSV Duisburg schon ein ähnlich düsteres Szenario erlebt und nachgewiesen hat, dass er im Stahlbad Abstiegskampf 3. Liga bestehen kann.

Grlic: "Lockerheit gehört auch dazu"

Er betritt also kein unbekanntes Terrain. "Es schadet sicher nicht, dass wir alle drei auf solche Erfahrungswerte zurückgreifen können", erklärt Grlic und ergänzt: "Es gehört in so einer Situation natürlich auch eine gewisse Lockerheit dazu. Ich glaube, dass wir jetzt einen Trainer haben, der unserer Mannschaft genau das vermitteln kann."

Dabei fällt einem sofort der verkrampfte letzte Auftritt vom Montag ein, als ein ängstliches Team auf dem Rasen in seine Einzelteile zerfiel. Daher entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass nach dieser 1:3-Heimniederlage gegen 1860 München FCI-Cheftrainer Guerino Capretti (vier Punkte aus zehn Spielen) freigestellt wurde und sein Nachfolger ausgerechnet Michael Köllner ist, der diesen Gegner über weite Teile der laufenden Saison gecoacht hat.

Er ist nicht nur ein Sympathieträger, sondern auch ein Arbeiter mit gesundem Selbstbewusstsein Ivica Grlic über den neuen Cheftrainer Michael Köllner

Warum die Wahl auf den gebürtigen Oberpfälzer fiel, an dessen Verpflichtung Grlic bereits federführend beteiligt war, ist für diesen selbstredend: "Über Michael brauche ich gar nicht so viel erzählen. Er ist nicht nur ein Sympathieträger, sondern auch ein Arbeiter mit gesundem Selbstbewusstsein."

Kein Wunder, dass dieser Arbeiter bereits hochmotiviert und voller Tatendrang das Nachmittagstraining leitete. Mit diesem Elan stürzte sich Köllner auch in die Pressekonferenz, dem die letzten beiden Monate ohne Job fast zu ruhig waren. Seine bisherige Trainerlaufbahn erklärt er lachend mit einem geographischen Ansatz, der mit der Autobahnstrecke auf der A9 zusammenhängt: "Ich habe in Nürnberg trainiert, das ist von hier aus ein paar Kilometer weiter im Norden. Danach habe ich im Süden in München trainiert. Daher gab es jetzt nur eine logische Entscheidung: Ingolstadt."

Köllner: "Vom Gefühl her ist der FCI genau das Richtige"

Dies war aber noch lange nicht alles. "Beim Angebot des FCI habe ich das Gefühl gehabt, dass es genau das Richtige ist. Per Schnellverfahren skizzierte er, wie er das Ruder herumreißen möchte. Punkt eins: "Entscheidend ist sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Dieser beschränkt sich nicht nur auf die Mannschaft, sondern auch auf den Trainerstab und das Funktionsteam. Punkt zwei: "Der Mannschaft Zeit geben wieder von Null zu beginnen, dass die Köpfe ein Stück freier werden."

Das verschwundene Selbstvertrauen wieder zurückzugewinnen ist eine der dringlichsten Aufgaben, um beim Tabellenletzten in Meppen am Sonntag bestehen zu können - und natürlich auch, um den Saisonendspurt erfolgreich bestreiten zu können.