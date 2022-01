Köllner: "Ihr mit euren Geschichten"

Einen 0:2-Rückstand aufgeholt, den dritten Sieg in Folge eingefahren - der Start ins neue Jahr ist 1860 München gelungen. Von Aufstiegsambitionen will an der Grünwalder Straße aber niemand etwas wissen.

Durfte mit seinen Spielern den dritten Sieg in Folge bejubeln: 1860-Trainer Michael Köllner (Mitte). imago images/MIS