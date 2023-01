Köllner: "Ich bin mit meiner Mannschaft unter der Woche relativ einsam"

Nach fünf Spielen ohne Sieg hat der TSV 1860 München am vergangenen Samstag die Wende geschafft und den FSV Zwickau 3:1 geschlagen. Der Sieg war Balsam für die Löwen-Seele - auch wenn Trainer Michael Köllner unter der Woche ohnehin nur mit seinen "30 Schafen" beschäftigt ist, wie er am Freitag sagte.

Zu Beginn der Pressekonferenz gab Michael Köllner erst einmal Entwarnung. Martin Kobylanski habe sich zwar eine Wadenzerrung zugezogen, als die Löwen mit 3:1 gegen Zwickau gewannen - er sei aber "rechtzeitig" vom Feld gegangen, sagte Köllner und traf dieselbe Aussage für Raphael Holzhauser, der in der vergangenen Woche ebenfalls unter der Torschützen war, im Laufe der zweiten Hälfte aber auch angeschlagen ausgewechselt wurde.

Ob das Mittelfeld-Duo den Löwen am kommenden Montag beim Rückrundenauftakt gegen Dynamo Dresden zur Verfügung steht, ist zwar noch offen - allzu schlecht scheinen die Chancen aber nicht zu stehen, dass Kobylanski und Holzhauser mitwirken können, wenn es beim Duell mit dem Zweitliga-Absteiger "um viel geht" (Köllner).

Wir sind zumindest annähernd im Soll. Michael Köllner

In der Winterpause waren es drei Punkte, die Sechzig von einem direkten Aufstiegsplatz trennten, inzwischen sind es deren vier, weil das erste Spiel des Jahres in Mannheim verloren ging (1:3). Trotzdem sagt Köllner mit Blick auf die Hinrunde: "Allen ist klar, dass wir in der Schlussphase der Saison um den Aufstieg mitspielen wollen. Da haben wir mit in der Hinrunde nicht so viel verkehrt gemacht. Mit 33 Punkten sind wir zumindest annähernd im Soll."

Weil seine Mannschaft bis zur Vorwoche allerdings fünf Mal ohne Sieg geblieben ist, wurde es in Giesing spürbar ungemütlich. Schon zu Jahresbeginn hatte Köllner durchgegriffen und mit personellen Konsequenzen ein deutliches Zeichen gesetzt - dennoch wurde später eine Krisensitzung mit Investor Hasan Ismaik notwendig.

Ist nun also alles wieder im Lot, da der Zwickau-Sieg die Gemüter erst einmal besänftigt hat? Oder wirken die unruhigen Tage noch nach? "Druck oder weniger Druck", antwortete Köllner, "ich bin mit meiner Mannschaft unter der Woche relativ einsam. Hier es ist nicht so, dass 5000 Zuschauer zum Training kommen." Daher sei er, so der 53-Jährige, "ausschließlich damit beschäftigt, meine 30 Schafe gut über den Platz zu bringen". Seine Spieler müssen schließlich vorbereitet sein, wenn es am Montag gegen Dresden geht.