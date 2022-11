Köllner, die Nuancen und die Freude auf ein Wiedersehen

Mit zwei Siegen im Rücken reisten die Münchener Löwen nach Bayreuth - und verloren überraschend. Gegen Saarbrücken setzt Coach Michael Köllner auf die Heimstärke.

Will mit 1860 München den Anschluss an die Tabellenspitze wahren: Michael Köllner. IMAGO/Ulrich Wagner

"Alles top" sei es bei der Personalsituation seiner Mannschaft, erklärte Löwen-Trainer Michael Köllner auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken: "Bis auf Milos Cocic, der jetzt mit dem Aufbautraining begonnen hat, sind eigentlich alle fit. Quirin Moll hat am Donnerstag etwas reduzierter trainiert, weil er leicht erkältet war. Bei Fabian Greilinger und Stefan Lex lief es bis jetzt in der Woche gut - am Sonntag gibt es also die Qual der Wahl."

Dass die Stimmungslage an der Grünwalder Straße dieser Tage nach der 0:1-Niederlage in Bayreuth vergleichsweise weniger entspannt ist, bestätigte der Coach des Tabellenzweiten auf der Pressekonferenz, zeigte aber ebenso Vertrauen und Verständnis für seine Mannschaft: "Das Spiel vom letzten Sonntag hat natürlich schon ein paar Tage aufs Gemüt gedrückt, aber am Ende weiß ich, dass unsere Mannschaft gut genug ist, vor allem im eigenen Stadion, jede Mannschaft zu besiegen", so Köllner.

Köllner rechnet mit "Spiel auf Augenhöhe" - Vorfreude auf Wiedersehen

Im Hinblick auf die kommende Partie stellt sich der 52-Jährige auf einen schweren Gegner ein und erwartet kaum Ähnlichkeiten zum letzten Wochenende: "Das wird ein völlig anderes Spiel, ein Spiel auf Augenhöhe. Da geht es um Nuancen und nicht gegen eine Mannschaft, die tief steht und am Ende dann 55 Minuten das 1:0 verteidigt mit allem was sie hat."

Das bevorstehende Duell mit Saarbrücken bedeutet für den Münchener Trainer nicht nur die Vorbereitung der Spielidee, sondern bietet dazu auch die Gelegenheit zum Wiedersehen mit einem ehemaligen Löwen: Richard Neudecker, der im Sommer aus der bayerischen Landeshauptstadt zum 1. FCS wechselte, kehrt somit am Sonntag zurück an seine alte Wirkungsstätte. Der Mittelfeldmann verbrachte ab der Saison 2010/11 die gesamte Jugend im Nachwuchs der Münchener, kehrte 2020 nach rund vierjähriger Unterbrechung (St. Pauli und VVV-Venlo) wieder an die Grünwalder Straße zurück und verließ 1860 letztendlich vor der aktuellen Spielzeit gen Saarbrücken.

"Richard ist ein super Spieler, der liefert einfach ab. Es wird für uns eine Aufgabe werden, ihn zu stoppen. Am Ende wissen wir aber schon, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Ich freu mich, dass ich ihn wieder sehe. Am Wochenende habe ich ihm zum Geburtstag gratuliert", blickt Münchens Trainer auf das kommende Treffen mit seinem ehemaligen Schützling. Bei den Löwen brachte es Neudecker auf insgesamt 83 Profi-Einsätze.

Für 90 Minuten wird am Sonntag die Freude über das Wiedersehen ruhen müssen, wenn sich der volle Fokus bei Köllner und den Löwen auf das wichtige Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken richtet.