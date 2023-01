Köllner: "Dann musst du All-in gehen"

Der Start 2023 sollte etwas wie die Trendwende werden. Mit einer weiteren Enttäuschung im Gepäck begab sich 1860 München aber auf die Heimreise aus Mannheim.

War nach der Niederlage in Mannheim bedient: Michael Köllner. IMAGO/MIS

Am vergangenen Mittwoch untermauerten die Löwen mit der Leihe von Raphael Holzhauser ihre Aufstiegsambitionen, die nun aber am Samstag beim 1:3 im Verfolgerduell beim SV Waldhof Mannheim einen gehörigen Dämpfer erlitten.

Dabei lief es für die Löwen zunächst richtig rund. Mit Holzhauser in der Anfangsformation brachte Phillipp Steinhart die Gäste schnell mit 1:0 in Front. "Wir waren nach dem Führungstreffer auch noch gut im Spiel und Mannheim hatte wenige Chancen", analysierte Trainer Michael Köllner bei "MagentaSport" das Spiel, das mit dem Ausgleich kippte.

Ein vermeidbarer Treffer, den Torwart Marco Hiller mit einem verpatzten Aufbauspiel einleitete. "Ein selbstverschuldetes Tor", ärgerte sich Köllner. "Ein echter Fehler von uns", unterstrich Holzhauser, das 1:1 "dürfen wir niemals bekommen".

Haben die Löwen aber. Und es war ein Wirkungstreffer. Sein Team musste "froh sein, dass wir mit dem Unentschieden in die Halbzeit gekommen sind", meinte Köllner. "In der 2. Hälfte war es dann wieder gut, aber da waren wir nicht entschlossen genug." Und nach einer knappen Stunde in Rückstand.

"Wenn du hier 2:1 hinten liegst, musst du All-in gehen", begründete Köllner seine offensiven Wechsel, die nicht fruchteten. "In diesem Stadion darfst du nicht zurückliegen, dann wird es sehr schwer, dass du hier was mitnimmst."

Gutes Holzhauser-Debüt

Zumindest mit dem Debüt von Holzhauser zeigte sich Köllner zufrieden. Dem Neuzugang attestierte er eine gute Leistung. "Er hat gezeigt, dass er für uns ein wertvoller Spieler ist." Das muss Holzhauser jetzt auch gegen Zwickau am kommenden Samstag zeigen. "Jetzt gilt es, die Köpfe hochzumachen", so der 29-Jährige. Nach fünf sieglosen Spielen mit nur einem Punkt und nun vier Zählern Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz gar nicht so einfach.