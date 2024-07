Kölle wagt neuen Anlauf beim VfB Lübeck

Robin Kölle hat seinen ausgelaufenen Vertrag verlängert und wird auch in der Regionalliga für den VfB Lübeck auflaufen. Der 23-jährige Außenverteidiger wechselte 2021 vom 1. FC Kaiserslautern in den Norden und absolvierte seitdem 48 Regionalliga-Spiele und eine Drittliga-Partie. Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms nimmt in einer Meldung auf Kölles Verletzungsproblematik der Vorsaison Bezug: "Die entscheidende Frage war, ob sein Körper den Belastungen nach der langen Ausfallzeit standhält. Robin hat seit Trainingsbeginn alle Einheiten und auch die beiden Testspiele ohne Probleme bestreiten können." Kölle verrät: "Für mich war es natürlich sehr bitter, das Drittligajahr weitestgehend nur von der Tribüne aus erlebt zu haben. Umso größer ist mein Antrieb, nun wieder voll durchzustarten und irgendwann, am liebsten natürlich mit dem VfB, in die 3. Liga zurückzukehren."