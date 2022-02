"Kölle Alaaf!" Strahlemann Modeste will genießen

Wer auch sonst? Einwechslung, das Lauern auf die Bälle, der richtige Riecher und der eiskalte Abschluss: Anthony Modeste hat mal wieder für Raunen und lautstarken Jubel im Kölner Lager gesorgt. Gute Laune bei ihm inklusive.

Zunächst einmal musste Modeste beim Gespräch mit "Sky" für Aufklärung sorgen, warum sich ein Fan, dem er direkt nach Schlusspfiff sein Trikot vermacht hatte, extrem arg über dieses Geschenk gefreut hatte. Der Stürmer habe den FC-Anhänger erst kürzlich beim letzten Heimspiel in der Tiefgarage getroffen, wo dieser den Wunsch geäußert habe: "Ich hab's ihm dann versprochen - und ich halte mein Wort."

Genauso wie Modeste auch wieder das Versprechen eingelöst hatte, in dieser Saison wieder der wichtigste und größte Faktor im Offensivspiel der Domstädter zu sein. Wie weggeblasen ist längst die Zeit nach seiner Rückkehr von Tianjin Tianhai, als es inklusive einer Leihe zu AS St. Etienne gar nicht rund gelaufen war. In dieser Spielzeit aber ist Modeste wieder der Torgarant wie damals schon zwischen 2015 und 2017.

Der jetzige Auftritt war der beste Beweis dafür: Nach seinem zuletzt erlittenen Infekt war Modeste zunächst Joker, kam dann in Abschnitt zwei unter tosendem Applaus im Rhein-Energie-Stadion auf den Platz, belebte das Offensivspiel mit guten Aktionen - und lauerte in der 84. Minute am rechten Fleck. Im Anschluss raste der Franzose auf Eintracht-Keeper Kevin Trapp zu, tunnelte diesen eiskalt und verzeichnete so zum siebten Mal in dieser Saison das 1:0 für seine Farben - das schaffte sonst nur Bayern-Star Robert Lewandowski.

"Solange es so geht, machen wir weiter"

"Diese Saison läuft es bei mir richtig gut", so Modeste, der deutlich über 40 Prozent der Kölner Saisontore gemacht hat (15 von 35). Und bescheiden ist er dazu: "Ich muss mich für all das auch bei meiner Mannschaft und bei meinem Trainer bedanken. Ohne sie alle würde es gar nicht laufen."

Und es läuft eben richtig gut für ihn und seinen Klub, der mit 35 Punkten aktuell mitten drin im Europa-League-Geschäft liegt und sogar nur zwei Zähler Rückstand Richtung Champions League hat. "Solange es so geht, machen wir weiter", gibt Modeste vor. "Aber ich weiß ja, wie es hier in Köln läuft: Wenn du zwei Spiele gewinnst, denken viele gleich an die Champions League; wenn du zwei verlierst, gleich Abstiegskampf. Wir müssen einfach bei uns bleiben und Spaß haben." Das sei das oberste Gebot.

Rechtzeitig vor der Karnevalswoche soll jetzt aber einfach auch mal das bisherige Abschneiden genossen werden. Deswegen verabschiedete sich ein bestens gelaunter Modeste mit den Worten: "Kölle Alaaf!"