Köhler vor Wechsel zum BTSV

Sven Köhler soll vor einem Wechsel zu Eintracht Braunschweig stehen. Der Sechser stand zuletzt in Dänemark bei Odense unter Vertrag. Durch dessen Abstieg ist er ablösefrei zu haben. BTSV-Trainer Daniel Scherning kennt Köhler (27) aus gemeinsamen Zeiten beim VfL Osnabrück. Sein Transfer wäre in dieser Wechselperiode ein frühes Ausrufezeichen der Niedersachsen. Am physisch starken Mittelfeldmann sind auch andere Klubs interessiert.