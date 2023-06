Köhler-Nachfolger gefunden: Thalhammer kommt an die Bremer Brücke

Nach dem Abgang von Leistungsträger Sven Köhler hat der VfL Osnabrück einen neuen Mann für das defensive Mittelfeld gefunden. Maximilian Thalhammer kommt vom SSV Jahn Regensburg zum Zweitliga-Aufsteiger.

Drei Tage nach dem überraschenden Abgang von Mittelfeldmann Sven Köhler Richtung Dänemark hat der VfL Osnabrück einen Ersatz für die vakante Position im Zentrum präsentiert: Maximilian Thalhammer wechselt aus Regensburg an die Bremer Brücke. Das gab der VfL am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt, über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

„Mit Maximilian Thalhammer besetzen wir nach dem Wechsel von Sven Köhler zu Odense die Sechserposition neu. Er ist ein sehr laufstarker Sechser mit Gardemaß und entsprechendem Kopfballspiel sowie einem außerordentlichem Spielverständnis", erklärte Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

"Weiterhin in der 2. Bundesliga beweisen": Thalhammer folgt Makridis

Daneben bringt der 25-Jährige reichlich Erfahrung mit nach Niedersachsen: Insgesamt 98 Zweitliga-Spiele (vier Tore) absolvierte der gebürtige Freisinger, der aus der Jugend des FC Ingolstadt stammt, bisher für die Oberbayern, den Jahn sowie den SC Paderborn. Zudem kann Thalhammer auf fünf Einsätze in deutschen U-20-Nationalmannschaft zurückblicken.

In der abgelaufenen Spielzeit kam der 25-Jährige in Regensburg 30-mal zum Einsatz (kicker-Durchschnittsnote 3,66). Nach Charalambos Makridis wechselt mit Thalhammer bereits der zweite Akteur der Oberpfälzer in diesem Sommer an die Bremer Brücke, wo sich der Mittelfeldmann "weiterhin in der 2. Bundesliga beweisen" möchte.