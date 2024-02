Köhler erste deutsche Schwimm-Weltmeisterin im Becken seit 15 Jahren

Bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Doha ist Angelina Köhler der große Coup geglückt. Die Kurzbahn-Europameisterin gewann über 100 m Schmetterling die Goldmedaille.

Die 23-Jährige sicherte sich mit einer Zeit von 56,28 Sekunden nicht nur ihre erste WM-Medaille, sie löste zugleich ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Paris und ist auch noch die erste deutsche Weltmeisterin im Becken seit 15 Jahren - 2009 hatte Britta Steffen in Rom über 50 und 100 m Freistil als letzte Deutsche Gold geholt. Claire Curzan aus den USA gewann Silber, die Schwedin Louise Hansson wurde Dritte.

Für Köhler ist es der Abschluss eines starken Wettbewerbs, den sie zuvor gezeigt hatte. In den Halbfinals am Sonntag war sie die Schnellste - und hatte dabei zum zweiten Mal bei dieser WM einen neuen deutschen Rekord aufgestellt (56,11 Sekunden). Bereits im Vorlauf hatte die Berlinerin ihre eigene Bestmarke, die sie bei der WM in Fukuoka aufgestellt hatte, um 64 Hundertstelsekunden unterboten.

"Ich kann es noch nicht ganz so verarbeiten, was grade passiert ist. Ich zittere auch am ganzen Körper", sagte Köhler nach ihrem Triumph: "Der Sieg hat mir einfach unfassbar viel bedeutet, weil ich davon schon träume, seit ich ein Kind bin."

Vor einem Jahr bei der vergangenen WM in Japan war Köhler noch Fünfte geworden. Diesmal fehlten aber alle vier Schwimmerinnen, die in Fukuoka vor ihr gelegen hatten - zahlreiche Stars verzichten 2024 auf ihre Teilnahme an der WM, um sich bestmöglich für das Saison-Highlight, die Olympischen Spiele, vorbereiten zu können.

Dritter Streich des DSV - Matzrath wird Siebter

Köhlers Goldmedaille ist schon das dritte Edelmetall für den Deutschen Schwimm-Verband im Aspire Dome. Am Sonntag hatten Isabel Gose und Lukas Märtens Bronze gewonnen. Lucas Matzerath verfehlte derweil das Podium. Der 23-Jährige wurde am Montag über 100 m Brust mit einer Zeit von 59,37 Sekunden Siebter. Das bedeutete für den Frankfurter auch, dass er das Ticket für die Olympischen Spiele noch nicht in der Tasche hat. Gold ging an Nic Fink (USA), der Nicolo Martinenghi aus Italien und dem dreimaligen Olympiasieger Adam Peaty aus Großbritannien bei dessen WM-Comeback auf die Plätze zwei und drei verwies.