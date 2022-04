Kochs Rückzug, Ceferins Signal

Dr. Rainer Koch bot seinen Rückzug aus dem Exekutivkomitee der UEFA an. Aleksander Ceferin, Präsident der UEFA, steht einer Nachrücklösung nicht im Weg.

Rainer Koch bietet der UEFA seinen Rückzug aus dem Exekutivkomitee an. picture alliance/dpa/Getty Images Europe via REVIE

Das kommt überraschend: Der langjährige DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch wird nicht wieder als Chef des Bayerischen Fußballverbandes BFV kandidieren. Auch das Exekutivkomitee der UEFA dürfte er in Bälde verlassen.

So erklärte Koch in einer BFV-Mitteilung, er habe "gegenüber UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und dem neu gewählten DFB-Präsident Bernd Neuendorf bereits unmittelbar nach dem DFB-Bundestag am 12. März angeboten, das UEFA-Exekutivkomitee zu verlassen, sobald ein Ausscheiden von mir aus dieser Funktion im Interesse des DFB und seines neuen Präsidenten sowie der UEFA für sachgerecht erachtet wird."

Ceferin signalisiert, dass er einer Nachrücklösung nicht im Weg steht

Vieles spricht dafür, dass der DFB von diesem Angebot Gebrauch macht. Ceferin soll im Vorfeld gegenüber Neuendorf bereits signalisiert haben, dass er mit Blick auf die in Deutschland stattfindende EURO 2024 einer Nachrückerlösung im Falle einer Koch-Demission nicht im Wege stehen würde. Normalerweise sind Posten im Exekutivkomitee an persönliche Wahl gebunden, Koch ist eigentlich bis 2025 ins höchste UEFA-Gremium gewählt, das am morgigen Donnerstag über die neuen Regelungen zur finanziellen Stabilität abstimmen wird. Wahrscheinlich Kochs letzte Sitzung.

Wen würde der Verband für Koch zur UEFA schicken? Die nächste DFB-Präsidiumssitzung findet am 6. Mai statt, bis dahin ließe sich gewiss eine Lösung finden, die auch im Einklang mit den Vorstellungen der Deutschen Fußball-Liga DFL steht. Charme etwa hätte eine Konstellation, in der ein Vertreter des Liga-Verbandes wie zum Beispiel dessen stellvertretender Präsidiumssprecher, BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, in das eine, internationale Top-Gremium ginge, und ein DFB-Vertreter wie Neuendorf in das andere.

Denn auch Peter Peters Zukunft im FIFA-Rat scheint mehr als ungewiss. Der langjährige Schalker Finanzvorstand unterlag am 11. März Neuendorf bei der Neuwahl des DFB-Präsidenten krachend. Jener Tag läutete auch das Ende von Kochs Funktionärskarriere ein, als der DFB-Bundestag nicht ihn, sondern überraschend deutlich die Sportwissenschaftlerin Silke Sinning als Vizepräsidentin ins DFB-Präsidium wählte.

Koch war dreimal Interimspräsident des DFB

Nun also zieht sich Koch zurück, ein durchaus überraschender Schritt. Der 63-Jährige, der zum Jahreswechsel in seinen Beruf als Richter zurückkehren will, war 15 Jahre lang Teil des DFB-Präsidiums, dreimal führte er den skandalumtosten Verband als Teil einer interimistischen Doppelspitze. Jeweils nach den Rücktritten von Wolfgang Niersbach, der über die Sommermärchen-Affäre stolperte, Reinhard Grindel, dem eine geschenkte Luxusuhr zum Verhängnis geworden war, und Fritz Keller, dem die Landespräsidenten das Vertrauen entzogen, nachdem er Koch mit dem Nazi-Richter Freisler verglichen hatte.

Kochs Rolle im DFB, speziell mit Blick auf das fürstlich entlohnte Engagement des Medienberaters Diekmann und die zwischenzeitliche Zerschlagung der Ethikkommission, geriet zuletzt immer mehr in den Anschein des Nebulösen. Der Bayer selbst betont in Sachen BFV, er hinterlasse "einen in allen Bereichen bestens aufgestellten, zukunftsorientiert und nachhaltig ausgerichteten Landesverband". Ob das auch für den DFB gilt, müssen laufende Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft in Steuer- und Untreueverfahren zeigen, die sich allerdings explizit nicht gegen Koch richten.