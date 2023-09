Koch stärkt Schwarz den Rücken: (Noch) keine Trainerdiskussion in Homburg

Der FC Homburg tritt nach dem 1:1 im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt weiterhin auf der Stelle. Positiv war eine deutliche spielerische Leistungssteigerung gegenüber zuletzt, negativ die eklatante Chancenverwertung.

Auch die allerbesten Einschussmöglichkeiten wurden versiebt. Und als man dann sogar noch kurz vor dem Abpfiff in Rückstand geriet, schienen die Saarländer am Ende komplett mit leeren Händen dazustehen - ehe Routinier Markus Mendler in der Nachspielzeit mit seinem Ausgleichstreffer wenigstens noch einen Punkt rettete.

Sportvorstand Michael Koch versucht seit Wochen, den unbefriedigenden Saisonstart in der Liga sachlich einzuordnen und hatte seinem Trainer Danny Schwarz bereits nach den beiden Niederlagen daheim gegen die TSG Hoffenheim II (1:2) sowie bei Eintracht Frankfurt II (0:5) entgegen erster aufkommender Kritik im Umfeld öffentlich den Rücken gestärkt. Wozu die Homburger eigentlich in der Lage sind, hatte man unmittelbar vor der Hoffenheim-Partie beim 3:0-Sensationserfolg im DFB-Pokal gegen den Erstligisten SV Darmstadt 98 gesehen.

Saisonziel bleibt vorerst gleich

"Diese Euphorie vom Pokalspiel konnten wir leider nicht in den Ligaalltag mitnehmen. Was wir bisher dort geleistet haben, genügt natürlich nicht unseren Ansprüchen, ganz vorne um den Aufstieg mitspielen zu wollen", meint Koch und ergänzt: "Wenn du dich trotz guter Leistung und als klar bessere Mannschaft in Spielen wie gegen den FSV Frankfurt nicht belohnst, machst du dir auch vom Kopf her als Spieler zu viele Gedanken. Wir haben bewiesen, dass wir spielerisch stark sind und müssen nun einfach versuchen, eine Serie zu starten. Noch ist es in der Saison viel zu früh, unser Saisonziel neu zu definieren." Und seinem Trainer spricht der Sportvorstand mit folgenden Worten weiterhin Mut zu: "Er leistet gute Arbeit und versucht alles, die Mannschaft in die Erfolgsspur zu bringen. Ich hoffe, im Umfeld wird dies genauso bewertet."

Aber klar ist auch, dass Schwarz an den Ergebnissen gemessen wird und nun mit seiner Mannschaft den Abstand nach oben schnellstmöglich verkürzen muss. Den kommenden Kontrahenten VfB Stuttgart II sieht Koch jedoch alles andere als einen Aufbaugegner an und meint: "Der Tabellenführer ist momentan richtig gut drauf. Für uns ist das aber nun die Riesenchance, durch einen Sieg in Stuttgart endlich richtig in der Saison anzukommen." Bei einer Niederlage dürfte dagegen für die Saarpfälzer der Weg nach ganz oben bereits zu diesem frühen Zeitpunkt kaum noch zu realisieren sein.