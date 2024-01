Koch mit höchsten Zielen: Zur EM und in die Champions League

Acht Mal trug Robin Koch bisher das Trikot der deutschen A-Nationalmannschaft, zuletzt vor fast drei Jahren. Nun hofft der Frankfurter auf die Rückkehr - und hat auch mit der Eintracht maximale Ambitionen.

Vergangenen Samstag sorgte Robin Koch (27) beim 2:5 im Test gegen Freiburg noch für einen Schreckmoment, musste nach einem Schlag auf die Wade zur Pause in der Kabine bleiben. An diesem Dienstag gab es indes nur positive Nachrichten vom Abwehrchef der Eintracht. Erst die Meldung seiner Vertragsunterzeichnung bis 2027 und dann auch die Bestätigung, dass seinem Einsatz beim Liga-Restart am kommenden Samstag in Leipzig (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nichts im Wege steht: "Ich habe heute ganz normal trainiert, es ist alles wieder in Ordnung", erklärte Koch im Rahmen einer anlässlich seiner Unterschrift kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

Dass er nach formal zunächst einjähriger Leihe von Leeds United längerfristig bei der SGE bleiben würde, war auch für den 1,92 Meter großen Verteidiger seit geraumer Zeit nur noch Formsache: "Schon bevor ich nach Frankfurt gekommen bin, hatte ich mir sehr viele Gedanken gemacht, den Verein mit Bedacht ausgewählt. Ich war von Anfang an überzeugt, dass ich hier perfekt reinpasse, und das hat sich auch bestätigt." Mit seinem persönlichen Start ebenso wie mit Platz 6 als aktuelle Zwischenbilanz wirkt Koch folgerichtig alles andere als unzufrieden - gleichwohl formuliert er für die Zukunft noch ambitionierte Ziele, individuell und mit Blick auf die Mannschaft.

Ich sehe mich als Führungsspieler, auch in den nächsten Jahren. Robin Koch

Zum einen wäre da sein erklärter Anspruch als einer der Leitwölfe, den er ohnehin bereits auf Anhieb erfüllt hat, teilweise sogar schon mit der Kapitänsbinde am Arm: "Das macht mich extrem stolz", so der ehemalige Lauterer und Freiburger, "es ist eine Riesen-Ehre, die Mannschaft auf den Platz zu führen. Ich sehe mich als Führungsspieler und will das auch in den nächsten Jahren weiterhin sein."

Wohlgemerkt auf höchstmöglicher Ebene: "Langfristig ist es das Ziel, in die Champions-League-Plätze reinzukommen. Wenn alles gut läuft, können wir nach oben hin schon mal angreifen." Eventuell sogar noch in dieser Saison? Die Weichen dazu dürften direkt in Leipzig gestellt werden: Mit einem Sieg könnte die Eintracht den Rückstand auf Platz 4 von aktuell neun auf sechs Punkte verkürzen - und anschließend gegen die Kellerkinder Darmstadt, Mainz, Köln und Bochum im Idealfall eine Serie starten.

Bundestrainer Nagelsmann schickte sogar schon Taktik-Videos

Je erfolgreicher die Mannschaft, desto größer dürften naturgemäß Kochs Chancen auf den nächsten persönlichen Karriereschritt ausfallen: Die Rückkehr in die Nationalmannschaft, für die er letztmals im Juni 2021 im Test gegen Dänemark (1:1) auflief - und damit in den EM-Kader in diesem Sommer. "Das", formuliert der Profi ganz unverkrampft, "ist mein klares Ziel."

Der grundsätzlichen Wertschätzung des Bundestrainers darf er sich dabei sicher sein. Schließlich meldete sich Julian Nagelsmann bereits vor den jüngsten Länderspielen gegen die Türkei und Österreich bei Koch, der Frankfurter musste aber tags darauf wegen einer Wadenverletzung die in Aussicht stehende Nominierung absagen. Dass Nagelsmann ihm sogar schon Video-Sequenzen mit Anmerkungen zu den taktischen Anforderungen im DFB-Team schickte, bewertet Koch nachvollziehbar als "schönes und positives Signal". Wohlweislich ohne daraus eine Garantie abzuleiten: "Mein Fokus liegt darauf, weiter Spiel für Spiel meine Leistung zu bringen. Ich denke, dann ist alles offen für die nächsten Länderspiele und die EM."