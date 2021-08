Koch im Interview: "Ich finde es schön, wie viele Menschen bereit sind zu helfen"

Nationalspieler Robin Koch verbrachte seine Jugend in Trier und hält bis heute die Verbindung in die alte Heimat. Früh stand es für ihn fest, den Betroffenen der Flutkatastrophe Mitte Juli helfen zu wollen. Die Lösung: ein Benefizspiel mit prominenter Besetzung.

Die schrecklichen Bilder der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen liefen auch in England in den Nachrichten. Für Nationalspieler Robin Koch, der lange für Eintracht Trier spielte und inzwischen bei Leeds United unter Vertrag steht, stand sofort fest, der alten Heimat helfen zu wollen. Unter anderem mit dem DFB stellte der 25-Jährige ein Benefizspiel auf die Beine, das am Mittwoch in Trierer Moselstadion ausgetragen wird - und das mit reichlich prominenten Namen aufwartet.

Vorab sprach der Defensivspezialisten, der aufgrund der laufenden Vorbereitung auf die Premier League nicht selbst bei der Partie dabei sein kann, mit dem kicker über seinen Wunsch zu helfen, sein bevorstehendes zweites Jahr in der Premier League und seine Ziele mit der Nationalmannschaft.

Wie kam die Idee zustande, ein Benefizspiel für die Betroffenen der verheerenden Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf die Beine zu stellen?

Ich habe fast meine komplette Jugend in Trier verbracht und lange Jahre für die Eintracht gespielt. Das ist meine Heimat, der Kontakt zu meinen Freunden und Bekannten dort ist eigentlich nie abgerissen. Von der Flutkatastrophe habe ich zunächst in den Nachrichten gehört, dann wurden mir von Freunden Bilder aus den betroffenen Gebieten geschickt. Mir war sofort klar, dass ich da helfen möchte.

Selbst anpacken ging nicht: Sie steckten mit Leeds mitten in der Vorbereitung.

Genau, deshalb hatte ich zunächst die Idee, Kleidung zu spenden. Aber da viele Bekannte von mir aktiv bei der Hilfe vor Ort beteiligt waren, bekam ich schnell die Rückmeldung, dass davon eigentlich genug da sei. Was dagegen dringend nötig ist, ist Geld zum Wiederaufbau. So entstand die Idee eines Benefizspiels in Trier. Ich denke, auf diesem Wege kann ich meine Reichweite sehr gut nutzen. Mein Dank gilt allen, die mir geholfen haben, das umzusetzen. Generell finde ich es schön, wie groß die Anteilnahme ist und wie viele Menschen bereit sind, in so schwierigen Zeiten zu helfen.

Gespielt wird 3 x 35 Minuten. Neben den DFB-Allstars, die von Otto Rehhagel und Doris Fitschen trainiert werden, und der Bürgermeister-Nationalmannschaft ist auch eine Auswahl dabei, bei der unter anderem Ihr Vater Harry Koch immer dabei war.

Ja, die Lotto-Elf kam über ihn zustande, er hat da eine Menge alter Weggefährten zusammengetrommelt. Zum Trainerstab gehören außerdem noch Hans-Peter Briegel, Wolfgang Kleff und Dimo Wache. Auf dem Feld stehen unter anderem David Odonkor, Edgar Schmitt und Dariusz Wosz.

Auf wen können sich die Zuschauer der Partie, die auch live auf Sport1 übertragen wird, noch freuen?

Es sind gemischte Teams, Frauen und Männer spielen gemeinsam. Beim DFB sind die Weltmeister Guido Buchwald, Roman Weidenfeller dabei und die zweimalige Europameisterin Renate Lingor. Aber auch Marcell Jansen, Jens Nowotny, Lena Lotzen und Maurizio Gaudino.

"Werde das Spiel von Leeds aus verfolgen" Robin Koch

Der DFB unterstützt das Spiel nicht nur durch seine Allstar-Mannschaft, sondern auch finanziell.

Über die Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger sind Sockelspenden in Höhe von 100.000 Euro eingegangen, 20.000 Euro sind unter anderem über den Vorverkauf bereits hinzugekommen. Ich hoffe, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen und die Betroffenen dadurch unterstützen. Man kann aber auch über die Online-Plattform http://benefizspiel.betterplace.org spenden, wenn man nicht vor Ort ist.

Auch Sie werden nicht im Trierer Moselstadion sein können. Aus nachvollziehbaren Gründen.

Ja, wir starten am Samstag in die Premier League, deshalb kann ich leider nicht nach Trier kommen. Ich werde das Spiel aus Leeds verfolgen. Auch hier war die Anteilnahme groß, die Bilder wurden im Fernsehen gezeigt, viele Mitspieler und Mitglieder aus dem Staff haben sich erkundigt, was da los gewesen sei.

Sie gehen in Ihre zweite Premier-League-Saison mit Leeds. Wie groß ist die Vorfreude auf das erste Jahr mit Fans?

Die Vorfreude ist riesig. Es herrschte ja, seitdem ich hierhergekommen bin, eigentlich immer ein Lockdown. Mehr als einige Testspiel vor ein paar Zuschauern habe ich mit Leeds noch nicht erlebt. Umso gespannter bin ich, wie die Atmosphäre sein wird.

Man hört oft, das zweite Jahr sei schwieriger. Aber ... Koch über die Saison mit Leeds

Zum Auftakt wartet das Derby bei Manchester United im Old Trafford. Ein Vor- oder ein Nachteil zum Start?

Das werden wir sehen. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, dass es losgeht. Wir haben eine gute erste Saison in der Premier League gespielt, wurden als Aufsteiger Neunter. Man hört oft, das zweite Jahr sei schwieriger. Aber wir haben uns als Mannschaft zum Ziel gesetzt, an die letzte Saison anzuknüpfen und im Idealfall noch ein paar Punkte mehr zu sammeln.

Der neue Bundestrainer Hansi Flick hat sich am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt. Hatten Sie schon Kontakt zu ihm?

Ja, er hat mich an meinem Geburtstag angerufen. Das war der erste Kontakt. Sein Kalender ist also offenbar schon sehr gut organisiert. (lacht)

Welche Ziele haben Sie sich unter Flick fürs DFB-Team gesetzt?

Für mich war es bislang stets etwas Besonderes, wenn ich bei der Nationalmannschaft dabei sein durfte. So geht es, denke ich, jedem von uns. Ich empfinde es als Ehre, für Deutschland zu spielen und möchte auch in Zukunft meinen Beitrag leisten, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.

Info: Tickets für die Partie im Trierer Moselstadion am Mittwoch (Anstoß: 20.30 Uhr) gibt es für 5, 10 und 15 Euro. Sport1 überträgt live. Gespendet werden kann außerdem über die Plattform https://www.betterplace.org/de.