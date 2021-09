Kocak und Lichte kurz vor Engagement als Kuntz-Assistenten

Stefan Kuntz' Trainerteam in der Türkei nimmt Formen an. Nach kicker-Informationen fehlen zur Verpflichtung von Kenan Kocak und Jan-Moritz Lichte nur noch Details.

Wechseln in Kürze zum türkischen Verband: Kenan Kocak (li.) und Jan-Moritz Lichte. imago images (2)

Nach seinem Aus bei Hannover 96 strebte Kenan Kocak eigentlich eine weitere Station als Cheftrainer in Deutschland an. Doch der türkische Verband und dessen neuer Nationaltrainer Stefan Kuntz bemühten sich derart intensiv um den 40-Jährigen, dass er nun einen anderen Weg einschlägt.

Sobald letzte Details geklärt sind, wird Kocak die für Kuntz auf und neben dem Platz unverzichtbare Stelle des Verbindungsmannes im Trainerstab einnehmen, der mit der türkischen Sprache und der türkischen Kultur bestens vertraut ist. Kocaks ursprünglich noch bis 2023 laufender Vertrag bei 96 war in diesem Sommer einvernehmlich aufgelöst worden.

Lichtes Vertrag in Mainz muss noch aufgelöst werden

Kuntz' zweiter Co-Trainer wird nach kicker-Informationen Jan-Moritz Lichte. Der 41-Jährige, der die DFB-Ausbildung zum Fußball-Lehrer 2011 als Jahrgangsbester abgeschlossen hatte, war bis Ende Dezember 2020 dreieinhalb Jahre beim 1. FSV Mainz 05 tätig - hauptsächlich als Co-, die finalen drei Monate dann als Cheftrainer. Bevor er zum türkischen Verband wechselt, muss allerdings anders als bei Kocak Lichtes bis 2022 gültiger Vertrag in Mainz noch aufgelöst werden.

Aus dem langjährigen Stab der deutschen U 21 folgt Kuntz niemand in die Türkei. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB, bestätigte am Freitagvormittag, dass alle Beteiligten die Möglichkeit dazu gehabt, sich aber für einen Verbleib entschieden hätten. Dass Kuntz um sie warb, nimmt ihm Chatzialexiou nicht übel: "Stefan wäre blöd, wenn er sie nicht gefragt hätte, so erfolgreiche wie sie zusammen gearbeitet haben."

Lesen Sie auch: 24 Stunden nach der Unterschrift in der Türkei - Kuntz' Kontrastprogramm im Taunus