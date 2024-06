Koca zieht es nach Freiberg

Der SGV Freiberg hat sich die Dienste von Görkem Koca gesichert. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt aus der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern zum Südwest-Regionalligisten. In der vergangenen Oberliga-Saison sammelte Koca für die jungen Teufel in 34 Spielen 19 Scorerpunkte (zehn Tore, neun Vorlagen). "Wir sind sehr erfreut, Görkem Koca bei uns begrüßen zu dürfen", sagt SGV-Sportdirektor Dieter Gerstung. "Er hat in seinem ersten Herrenjahr beeindruckende Leistungen gezeigt und bringt viel Potenzial mit. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterentwickeln wird."