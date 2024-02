Kobylanski folgt Antwerpen ein weiteres Mal - diesmal nach Mannheim

Marco Antwerpen und Martin Kobylanski sind wieder vereint. Nach gemeinsamen Stationen in Münster und Braunschweig holte der Coach seinen Schützling auch zu Waldhof Mannheim.

Martin Kobylanski wechselt zurück in die 3. Liga und spielt ab sofort für Mannheim. IMAGO/Matthias Koch

Den Wechsel gab Kobylanskis aktueller Verein, die VSG Altglienicke, am Donnerstag bekannt. Der Mittelfeldmann wechselt demzufolge mit sofortiger Wirkung zu Waldhof Mannheim. Bei dem abstiegsbedrohten Drittligisten trifft er auf Marco Antwerpen, den die Kurpfälzer am Mittwochabend überraschend als Nachfolger von Rüdiger Rehm präsentiert hatten und als dessen Wunschkandidat er galt.

Kobylanski hatte unter Antwerpen schon in Münster und Braunschweig über 70 Drittliga-Spiele betritten. Vor allem in Braunschweig trumpfte der heute 29-Jährige mit zwölf Toren und vier Vorlagen in 19 Spielen auf.

Auf- und Abstieg mit Eintracht Braunschweig

Insgesamt verfügt der Offensivmann mit Standardstärke über die Erfahrung von 188 Drittliga-Spielen. 47 Partien auf Zweitliga-Level kommen hinzu. Achtmal kam er außerdem im Trikot von Werder Bremen in der Bundesliga zum Einsatz.

Kobylanski wurde bei Energie Cottbus ausgebildet, dort hatte schon sein Vater Andrzej Kobylanski als Profi in der Bundesliga gespielt. Nach Stationen in Bremen, bei Union Berlin und Lechia Gdansk kam er 2016 nach Münster. Mit Braunschweig stieg er anschließend auf - Antwerpen musste nach dem Aufstieg gehen - und wieder ab. 2022/23 bestritt er 23 Drittliga-Spiele für 1860 München (drei Tore, zwei Vorlagen), ehe es ihn in die Regionalliga Nordost zu Altglienicke verschlug.