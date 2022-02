Koblenzer Bus attackiert - Offenbach entschuldigt sich

Das Freitagabendspiel zwischen Offenbach und Koblenz (0:1) hatte ein unschönes Nachspiel: Denn nach der Partie wurde der Mannschaftsbus der Gäste attackiert.

Koblenz hatte das Gastspiel in Offenbach mit 1:0 gewonnen und sich gerade auf die Heimreise begeben. Da ereignete sich ein unschöne Szene, die auf der Website von Rot-Weiß wie folgt beschrieben wird: "Gerade hatte sich das Team im Mannschaftsbus auf die Heimreise begeben, als rund 50 Vermummte die Verkehrssituation an einer roten Ampel in der Offenbacher Innenstadt ausnutzten, den Bus attackierten und unter anderem Steine werfend Seitenscheiben zerbrachen und dem Bus einen erheblichen Sachschaden im fünfstelligen Bereich zufügten. Die jungen Rot-Weiss-Spieler und alle weiteren Businsassen sind glücklicherweise unverletzt geblieben, standen nach diesen Vorfällen allerdings unter Schock."

Eine Szene, die natürlich auch auf Seiten der Kickers nur eine klare Reaktion hervorrief. "Gewalt ist keine Lösung", heißt es im Titel eines Textes auf der Website der Offenbacher. "Wir entschuldigen uns - auch auf diesem Weg - bei der Mannschaft, den Vertretern und Fans von Rot-Weiß Koblenz für dieses schlimme Fehlverhalten von einzelnen Personen! Vorab haben unser Präsident Joachim Wagner mit dem früheren Vorsitzenden und 'Macher' von Rot-Weiß Koblenz, Herrn Pit Arndt, sowie unser Geschäftsführer Thomas Sobotzik mit dem Koblenzer Trainer Heiner Backhaus gesprochen und sich für diese Verfehlungen persönlich entschuldigt."

Weiter gaben die Kickers dazu preis: "Eine sehr schmerzliche Niederlage und das äußerst provokante Fehlverhalten eines Gästespielers können und dürfen niemals der Grund oder die Rechtfertigung für eine solche Gewaltaktion sein. Die Unversehrtheit der Menschen steht über allem - ohne Wenn und Aber! Dieses Fehlverhalten steht unserem Selbstverständnis und unserer Vereinssatzung diametral entgegen!"

Weitere Verlautbarungen werden zunächst nicht abgebeben, denn es ist nun ein schwebendes, polizeiliches Verfahren.